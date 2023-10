Lazio-Fiorentina, show di Italiano: il IV Uomo lo rimprovera. E Lotito osserva

Vero e proprio show in panchina di Vincenzo Italiano, apprezzatissimo da Lotito e la Lazio tutta: cosa gli ha detto il IV Uomo

La sfida tra Lazio e Fiorentina è anche e forse soprattutto lo scontro tra due allenatori per certi versi simili, senza dubbio tra i migliori in Serie A per gioco espresso. E una sorta di sliding doors per entrambi, visto che Lotito aveva cercato con grandi insistenza Vincenzo Italiano per il dopo-Inzaghi. Sembrava lui il tecnico designato, poi le difficoltà a liberarsi lo hanno portato su altri siti poco tempo dopo. E a Formello è arrivato Maurizio Sarri, che curiosamente era stato cercato proprio dai viola prima che finisse alla Lazio. C’era stata una chiamata, poi il club gigliato non ha approfondito.

E oggi si è tornato a parlare di un possibile clamoroso scambio di panchine a fine stagione, con Sarri a Firenze – a due passi da casa – e Italiano in biancoceleste. L’allenatore calabrese continua infatti a essere apprezzatissimo da Lotito. Che lo tiene d’occhio (anche stasera), con la sensazione che possa essere lui – prima o poi – il nuovo tecnico laziale.

Lazio-Fiorentina, Italiano scatenato in panchina: cosa gli ha detto il IV Uomo

Il peso della partita stasera è enorme e lo stesso Italiano ha messo in piedi un vero e proprio show. Non ha praticamente mai smesso di correre un secondo, andando da una parte all’altra della sua area tecnica che è sostanzialmente raddoppiata. Dalla panchina ha ripreso tutti con un agonismo incredibile, in primis Beltran ma non ha risparmiato nessuno arbitro compreso.

Tanto che il IV Uomo Marchetti, che inizialmente conoscendolo lo ha lasciato fare, è stato costretto a richiamarlo all’ordine. Chiarissima l’indicazione delle braccia e la gestualità: “Mister, la sua area tecnica è quella tratteggiata, lei è arrivato decisamente oltre”. Di almeno 10-15 metri, aggiungiamo noi. È il bello, anche la forza, di Italiano, passionale e intenso all’inverosimie.