La stangata è UFFICIALE: tre anni di squalifica

La stangata è ora ufficiale, è arrivata la squalifica di tre anni. Il comunicato della FIFA

Stangata ufficiale, è arrivato l’annuncio della FIFA su uno dei casi scoppiati negli ultimi mesi. C’è il comunicato.

Tre anni di stop per l’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales in seguito al caso Hermoso. Questa la nota della FIFA: “L’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales è interdetto da ogni attività legata al calcio per tre anni. La Commissione Disciplinare della FIFA ha bandito Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola (RFEF), da tutte le attività legate al calcio a livello nazionale e internazionale per tre anni, avendo ritenuto che abbia agito in violazione dell’articolo 13 della Disciplina FIFA Codice”.

Spagna, UFFICIALE la squalifica di Rubiales

L’ex numero uno del calcio spagnolo è stato ‘bannato’ per i prossimi tre anni:

The FIFA Disciplinary Committee has banned Luis Rubiales, the former president of the Spanish Football Association, from all football-related activities at national and international levels for three years ▶️ https://t.co/BtyFhH5Fmt pic.twitter.com/wROu12rJPm — FIFA Media (@fifamedia) October 30, 2023

Questo l’annuncio della massima organizzazione mondiale sui propri canali ufficiali.