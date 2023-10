Juve-Verona non è ancora finita: prova TV e squalifica

Juve-Verona non è ancora finita. Tanti gli episodi arbitrali discussi e possibile prova TV: un protagonista del match a rischio squalifica

È tornato il sereno alla Continassa dopo un altro complicato avvio di stagione, dagli alti e bassi in campo ai casi Pogba e Fagioli. La Juventus di Allegri è tornata ad occupare le prime posizioni in classifica in Serie A.

Il gol di Cambiaso all’ultimo secondo ha portato i bianconeri al secondo posto, a solo due lunghezze dall’Inter capolista. Tante le polemiche e gli episodi dubbi di Juve-Verona, a partire dal fuorigioco millimetrico di Moise Kean.

“Il fuorigioco lo stanno rivedendo, ma non è una decisione dei responsabili degli arbitri italiani, ma è mondiale. Bisogna tornare alla luce tra i due uomini, altrimenti per un tallone, un tacchetto o per uno che ha capelli in più rischi che ti venga annullato un gol”, ha commentato Allegri nel post partita. Juve-Hellas, però, non è ancora finita: nelle ultime ore si parla anche di possibile prova TV.

Juventus-Verona, occhi puntati su Faraoni e Gatti: ipotesi prova TV

Come riportato da ‘Il Messaggero’, il Giudice Sportivo potrebbe anche decidere di fermare Faraoni per condotta antisportiva, così come potrebbe fare la FIGC attraverso la prova TV.

L’episodio riguarda la simulazione del capitano del Verona dopo il secondo gol annullato a Kean. Ma non solo. Rischia anche Gatti per il presunto pugno ai danni di Djuric, non segnalato dalla sala Var e non sanzionato dall’arbitro. Il verdetto sui due arriverà nelle prossime ore.