DIRETTA Serie A, Lazio-Fiorentina | Segui la cronaca LIVE

Si chiude la lunghissima decima giornata del campionato di Serie A con l’interessante sfida tra Lazio e Fiorentina

Dopo la prima delle due sfide del lunedì, quella tra Empoli e Atalanta, ultimo impegno in programma per la decima giornata del campionato di Serie A tra la Lazio e la Fiorentina.

I padroni di casa, guidati in panchina da Maurizio Sarri, sono reduci dalla pesante sconfitta in casa del Feyenoord nel terzo turno della fase a gironi della Champions League e, dopo i risultati di ieri, hanno necessariamente bisogno di una vittoria per accorciare sulla zona Europa, adesso distante tre lunghezze. Di contro, i viola dell’allenatore Vincenzo Italiano, dopo la debacle interna contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli nel derby toscano, si sono rifatti in Conference League battendo largamente il Cukaricki con un tennistico 6-0, protagonista il tanto atteso bomber argentino Lucas Beltran. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-FIORENTINA

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Comuzzo, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Gonzalez; Beltran. All. Italiano

