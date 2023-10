DIRETTA Serie A, Empoli-Atalanta: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra l’Empoli di Andreazzoli e l’Atalanta di Gasperini in tempo reale

L’Atalanta è di scena sul campo dell’Empoli in Toscana nel primo posticipo del lunedì valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni con obiettivi stagionali molto diversi che sarà diretta dall’arbitro Massimi della sezione di Termoli.

Da un lato i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, reduci dal pareggio amaro in Europa League contro lo Sturm Graz, vogliono dare seguito alla vittoria della settimana scorsa contro il Genoa per scavalcare il Napoli al quarto posto momentaneo, in attesa del monday night tra Lazio e Fiorentina. Dall’altro lato anche gli azzurri di Aurelio Andreazzoli vanno a caccia del bis visto che vengono dal bel successo nel derby proprio contro i viola: tre punti per abbandonare la terzultima posizione e allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita sarà visibile in tv e in streaming su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. Esattamente un anno fa, era sempre il 30 ottobre, su questo campo gli orobici si imposero con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Hateboer e Lookman. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra Empoli ed Atalanta live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Empoli-Atalanta

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cancellieri, Cambiaghi; Caputo. All. Andreazzoli

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, Lookman. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 25, Juventus 23, Milan 22, Napoli 18, Fiorentina* 17, Atalanta* 16, Bologna 15, Roma 14, Lazio* 13, Monza 13, Lecce 13, Frosinone 12, Torino 12, Genoa 11, Sassuolo 11, Verona 8, Empoli* 7, Udinese 7, Cagliari 6, Salernitana 4.

*una partita in meno