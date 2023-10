“Dichiarazioni come un alibi”: De Siervo risponde a Mourinho

De Siervo ha risposto a Mourinho dopo le dichiarazioni, senza giri di parole, del tecnico giallorosso al termine di Inter Roma

Nell’ultima giornata di campionato, la Roma ha affrontato l’Inter a San Siro; uno scontro diretto che, nonostante il punteggio, non ha avuto storia. I nerazzurri hanno vinto uno a zero ma il divario poteva essere più ampio considerando le due traverse colpite (una per tempo) dai ragazzi di Inzaghi. I giallorossi, complice anche l’assenza di Smalling, Spinazzola, Sanches, Pellegrini e Dybala, hanno impostato una gara prettamente difensiva cercando di ripartire quando ne avevano l’opportunità.

Una tattica che stava funzionando con la Roma vicina al gol del vantaggio con Cristante e soprattutto la difesa brava a tenere; il muro eretto da Llorente e compagni, però, è crollato al minuto ottantuno quando Thuram ha sfruttato al meglio l’ottimo cross di Dimarco. Vittoria importantissima per i nerazzurri mentre per i giallorossi si tratta della seconda sconfitta nei big match dopo il due a uno subito contro il Milan.

Al termine del match Mourinho ha voluto lanciare un messaggio piuttosto diretto alla Lega dal momento che non ha gradito la scelta di giocare la domenica e non di lunedì. (ricordiamo che i giallorossi erano scesi in campo giovedì per il match di Europa League). Il tecnico della Roma, infatti, ha parlato di regalo della Lega in modo ovviamente ironico lamentando una mancanza di rispetto nei confronti della sua squadra. Non è tardata la risposta di De Siervo.

De Siervo risponde a Mourinho: “Dichiarazioni come alibi”

Lo sappiamo benissimo: quando Mourinho parla le sue dichiarazioni fanno sempre rumore. L’allenatore della Roma ha deciso di farsi sentire anche dopo una partita dominata dall’Inter e con la sua squadra in difesa per novanta minuti fatta eccezione per il colpo di testa di Cristante a metà secondo tempo.

Una dichiarazione forte a cui, però, è seguita la risposta di De Siervo ai ai microfoni di La politica nel pallone su Rai Gr Parlamento. “Le sue dichiarazioni sono suonate come un alibi” come se il tecnico della Roma cercasse una giustificazione (non di campo) per la sconfitta della sua squadra in casa dell’Inter. De Siervo ha poi continuato “Il Barcellona ha giocato in Champions e poi il Clasico alle quattro di pomeriggio” volendo sottolineare come il club blaugrana sia sceso in campo, a distanza di pochi giorni, per affrontare una partita decisamente sentita in Spagna. E’ molto probabile, in ogni caso, che la risposta di De Siervo non abbia convinto Mourinho.