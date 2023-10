“Con Lukaku Allegri sarebbe primo”: sentenza nel post partita

Post partita infuocato: “La Juventus non è costruita per lo scudetto, Allegri sta facendo il massimo e con Lukaku sarebbe primo”

Dopo anni passati a galleggiare ai margini della zona Champions League, quest’anno i bianconeri si trovano al secondo posto a soli 2 punti dall’Inter capolista. Uno scenario che porta nuovamente a riecheggiare la parola scudetto tra le mura dello Juventus Training Center.

Eppure, non per tutti questa squadra può essere considerata una candidata credibile per lo scudetto. L’ultima settimana, in questo senso, ha dato maggiore convinzione alla compagine di Massimiliano Allegri: la vittoria contro il Milan a San Siro e quella in extremis contro il Verona hanno infiammato gli animi dei bianconeri. Ai microfoni di Pressing, Ivan Zazzaroni ha voluto mettere subito in chiaro le cose: “Questa Juventus non è fatta per lo scudetto e non è in grado di vincere lo scudetto”.

Zazzaroni spegne gli entusiasmi: “Allegri sta facendo il massimo e con Lukaku sarebbe primo”

Il Direttore del Corriere dello Sport, intervenuto su Pressing, ha analizzato in questo modo il momento dei bianconeri e le loro prospettive future. “La Juve non la considero da scudetto. Poi se arrivano la zanzare e i coleotteri alla Pinetina e a Napoli, allora può farcela”.

In tutto questo, secondo Zazzaroni, tanti meriti vanno riconosciuti al tecnico bianconero: “Sta facendo il massimo con quello che ha Allegri, 40 clean sheet da quando è tornato. Se avesse avuto Lukaku, probabilmente sarebbe primo con qualche punto di vantaggio”. Una critica indiretta anche a Dusan Vlahovic, a secco da oltre un mese, e che sottolinea ancora una volta come il belga possa spostare gli equilibri in Serie A. Ieri, intanto, nella partita più attesa per Big Rom, la Roma ha fatto una partita talmente speculativa che l’attaccante ha toccato solamente 25 palloni e mai in area di rigore dell’Inter. Per Zazzaroni, quindi, la Juve non è da scudetto e l’attuale posizione in classifica si spiega con il lavoro svolto da Massimiliano Allegri.