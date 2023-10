Sconfitta ed esonero: la pazienta è ormai finita

Ancora un passo falso in casa e panchina inevitabilmente a rischio. La sconfitta del pomeriggio non è piaciuta proprio a nessuno

Un ko inaspettato che ha fatto infuriare davvero tutti i tifosi. I sostenitori della squadra, battuta tra le mura amiche, per 2 a 1, hanno perso la pazienza.

Stiamo parlando dei tifosi del Palermo, che hanno visto perdere Handerson e compagni per 2 a 1, contro il Lecco. I rosanero, come successo contro lo Spezia, sono andati sotto per 2 a 0, per via delle reti di Crociata e Sersanti. Stavolta, però, la rimonta non è arrivata e inevitabilmente si è scatenata la contestazione, sui social, dei sostenitori siciliani. Nel mirino è finito così Eugenio Corini, incapace di far funzionare una squadra, che ha detta di tutti, è tra le più attrezzate per la promozione in Serie A.

Serie B, il Palermo scivola al quarto posto

Il Palermo, con questo ko, è scivolato al quarto posto, ad una lunghezza dal Venezia e dal Catanzaro, con una partita in meno. Il Parma, primo, è a 26.

La classifica, dunque, non è così negativa, ma a Palermo ci si aspettava molto di più da Eugenio Corini, dopo il mercato importante dell’estate. Inevitabilmente la panchina dell’ex centrocampista è davvero in bilico

Lo volete capire che dovete cambiare Corini!!! — Il Conte 🇮🇹 (@marioperalta11) October 29, 2023

#PalermoLecco 0-2. Se ci fosse ancora #Zamparini, #Corini sarebbe già stato esonerato senza aspettare il secondo tempo. — Walter Giannò (@waltergianno) October 29, 2023

Che brutta figura..continuiamo ancora con Corini @Palermofficial — Alberto D'Angelo (@AlMrD_an) October 29, 2023

Corini si è dimesso? — Trec (@3cool78) October 29, 2023

CORINI TE NE DEVI ANDARE https://t.co/7tWNCtA6qP — Salvo2410@libero.it (@Salvo24saltato) October 29, 2023