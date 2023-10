Rifiuta tutto per il Milan: arriva gratis

Il Milan si prepara a vivere un weekend intenso con la trasferta di Napoli all’orizzonte. Intanto in ottica mercato un grande ex vuole solo i rossoneri

Archiviata la brutta serata di Parigi ed anche la precedente sconfitta di campionato contro la Juventus, il Milan si rituffa sull’attualità con la trasferta in casa dl Napoli di domenica sera da non fallire per evitare il terzo scivolone di fila.

Intanto qualcosa potrebbe muoversi anche in ottica calciomercato, con un calciatore che la scorsa estate ha lasciato San Siro, senza però trovare fin qui lo spazio sperato. Il riferimento è ovviamente a Brahim Diaz, fantasista iberico classe 1999 rientrato al Real Madrid su volere dei ‘blancos’ con l’intento peraltro di sfruttare la sua crescita negli anni al Milan.

Una chance importante per la carriera di Diaz, che però è stato utilizzato col contagocce da Carlo Ancelotti in questa prima porzione abbondante di stagione. Soli 119 minuti spalmati su 9 spezzoni di gara per Brahim, che ha messo anche a segno un gol dal suo ritorno al Bernabeu. Troppo poco finora dal punto di vista di impiego e fiducia per lo spagnolo che rischia già di guardarsi attorno.

Calciomercato, o Milan o niente: futuro in bilico per Brahim Diaz

Il nativo di Malaga è già finito al centro di voci di mercato, e non vanno esclusi del tutto ribaltoni importanti.

In questo senso, come evidenziato anche da ‘OkFichajes.com’, Brahim Diaz non rientrerebbe tra le opzioni di Ancelotti, e a questo punto l’unica soluzione sarebbe andare via. Una situazione che dunque sta diventando difficile da sostenere e secondo quanto sottolineato dalla stessa fonte il suo obiettivo principale sarebbe quello di tornare proprio al Milan.

Va comunque sottolineato che il contratto è lungo fino al 2027, e dunque potrebbe muoversi in prestito. Il calciatore avrebbe anche ricevuto interessamenti da altri club come Aston Villa, Siviglia e Arsenal, ma vorrebbe solamente giocar nel Milan, a patto naturalmente che i rossoneri gli concedano un’altra possibilità.