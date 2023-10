Giroud non basta, il Napoli rimonta il Milan: esultano Inter e Juve

Finisce 2-2 il big match del Maradona valevole per la decima di Serie A. Non basta a Pioli la doppietta del francese, nella ripresa l’undici di Garcia rimonta con Politano e Raspadori

Partita ricca di emozioni al Diego Armando Maradona di Napoli. Le due squadre si dividono un tempo per parte, con gli azzurri vicinissimi a conquistare i tre punti in rimonta.

Comincia bene la formazione azzurra, con una certa personalità. Raspadori si impegna a non dare punti di riferimento ai centrali rossoneri e Kvaratskhelia dimostra di essere frizzante sulla corsia mancina. Al 19′ Pioli è costretto ad una sostituzione perché Kalulu alza bandiera bianca a causa di una contusione alla coscia sinistra: al suo posto Pellegrino.

Pochi minuti più tardi, Pulisic scodella un cross delizioso per Giroud che di testa incorna e batte Meret. Freddato il Napoli, il Milan alza il baricentro e aumenta i giri del motore. Al 31′ arriva un altro cross dalla destra, questa volta di Calabria, e Giroud mette spedisce in rete con un nuovo colpo di testa. Malissimo Rrahmani che si lascia battere dal francese. Squadra di Garcia completamente nel pallone, i rossoneri portano sempre tanti uomini in area di rigore avversaria. Nel finale Meret respinge una conclusione in area di Musah. A fine primo tempo piovono fischi dal Maradona per i calciatori del Napoli.

Napoli-Milan, tabellino e classifica

Nell’intervallo, Garcia cambia tre uomini: fuori Rrahmani, Elmas e Mario Rui; dentro Ostigard, Simeone e Olivera. Tenta il tutto e per tutto. Pioli invece manda in campo Luka Romero per Pulisic.

La reazione dei padroni di casa arriva al 50′ con una rete spettacolare di Politano, bravissimo a dribblare in slalom gigante Pellegrino e Theo Hernandez in area e a scaraventare la palla alle spalle di Maignan. E ancora, il Napoli di rabbia trova la rete del pareggio con Raspadori al 63′ su una punizione dal limite. L’attaccante della Nazionale sorprende il portiere avversario sul suo palo. La gara resta divertente, con capovolgimenti di fronte da un lato e dall’altro, ma senza grossi rischi per i portieri. Nel finale, Natan lascia in dieci i suoi compagni a causa del secondo giallo. E Kvaratskhelia al 94′ ha il pallone della vittoria sul sinistro, ma Maignan dice no e abbassa la saracinesca. Termina con uno spettacolare 2-2.

TABELLINO

RETI: 22′ Giroud, 31′ Giroud, 50′ Politano, 63′ Raspadori

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (Ostigard), Natan, Mario Rui (Olivera); Elmas (Simeone), Lobotka, Zielinski (Anguissa); Politano (Zanoli), Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu (Pellegrino-Florenzi), Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic (Romero), Giroud (Jovic), Leao (Okafor). All. Pioli.

ARBITRO: Orsato di Schio (VAR: Marini)

AMMONITI: Natan, Reijnders, Musah Romero, Di Lorenzo, Zanoli

ESPULSI: Natan per doppia ammonizione all’88’

La classifica: