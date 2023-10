Napoli-Milan, tegola a poche ore dal match: salta la sfida

Napoli-Milan perde un protagonista a poche dal via, salta il match del ‘Maradona’ per infortunio

Cresce l’attesa per Napoli-Milan di stasera al ‘Maradona’, match fondamentale per l’altissima classifica. Il Napoli di Rudi Garcia cerca conferme dopo le vittorie con Verona e Union Berlino e di rilanciarsi vincendo il primo big match stagionale, mentre il Milan di Stefano Pioli deve rialzarsi dopo i ko con Juventus e Psg. Per uno dei due tecnici, però, una brutta notizia in avvicinamento alla sfida.

Stefano Pioli dovrà infatti rinunciare a Simon Kjaer. Il difensore danese non ce la fa ed andrà in tribuna per un affaticamento muscolare. Rotazioni dunque ridotte in difesa per i rossoneri, dove davanti a Maignan sarà confermata la coppia formata da Kalulu e Tomori.