Hellas, Baroni: “La Juve ha fatto il doppio dei nostri falli. Ci siamo abbassati troppo nella ripresa”

Il Verona cade a Torino all’ultimo respiro. Una gara coraggiosa e una serata stregata per la Juve raccontavano di un pareggio prezioso, sfumato sul finale

Andrea Cambiaso strappa il punto dalle mani di mister Baroni. L’Hellas rimane a 8 punti, in piena lotta per la salvezza. L’allenatore scaligero appare dispiaciuto nel post gara.

Spiega mister Marco Baroni: “La Juventus ha fatto il doppio dei nostri falli, non volevano farsi sfuggire questa gara. Hanno fatto una gara vera. Noi abbiamo fatto una bella prestazione, i ragazzi mi sono piaciuti sopratutto nel primo tempo. Dobbiamo migliorare la manovra sulle punte, possiamo farlo”.

Baroni spiega poi cosa non ha funzionato nella ripresa: “Nel secondo tempo non abbiamo pressato come si doveva, siamo stati conservativi. Ci siamo abbassati, basta vedere l’ultima palla. Siamo stati tardivi. Dovevamo difendere quella palla fuori”.

Episodio sul finale, che deriva da un baricentro basso dei gialloblu, secondo l’allenatore veronese: “La Juve poteva fare gol prima, va detto innanzitutto. In quelle situazioni dobbiamo gestire meglio, dovevamo alzarci. Dispiace molto”.

Sui cambi, Baroni precisa: “Avevamo necessità di rimanere aggressivi, senza difendersi. Sapevo che non dovevamo portare la Juve in area”. La prestazione dell’Hellas rimane: “Oggi abbiamo fatto bene nelle distanze. Abbiamo gestito gli esterni e le punte della Juventus. Siamo stati compatti, ma dobbiamo fare meglio con le mezzale. Mi sono piaciuti Bonazzoli e Djuric, che si conoscono e lavorano bene in tandem”.