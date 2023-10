Gioia Cambiaso dopo Juventus-Verona: “L’ammonizione più bella”

Andrea Cambiaso si gode la gioia dopo il gol vittoria in Juventus-Verona: le parole dell’esterno bianconero

Il gol della vittoria ha la firma meno attesa: ci ha pensato Andrea Cambiaso a regalare tre punti e primato alla Juventus. I bianconeri hanno battuto il Verona con una rete in pieno recupero dell’esterno 23enne.

Nel post gara, Cambiaso ha parlato ai microfoni di ‘Sky’ raccontando le sue sensazioni dopo la rete decisiva: “Ho segnato un gol importantissimo e sono contento. È una vittoria pesante perché ci fa essere primi in classifica”.

Ammonito dopo il gol per essersi tolto la maglia Cambiaso ha affermato che ha ricevuto “l’ammonizione più bella della mia carriera”. Poi ha analizzato il match: “È stata una serata un po’ storta, in cui abbiamo creato tanto. Siamo stati sfortunati sui due gol in cui è intervenuto il Var ma era importante vincere. Il successo ci dà continuità e ci fa sperare per il futuro”.