Garcia: “Classifica? C’è tempo per tornare a lottare a grandi livelli”

Rudi Garcia in conferenza stampa: “Meglio rimontare da 0-2 che farsi rimontare. Non bisognava lasciare quello spazio a Giroud”

Due gare diverse tra primo e secondo tempo. Perché: “Zanoli? Perché sapevo che Natan poteva esser espulso (ride, ndr). Quando lasci crossare e lasci la possibilità a Giroud di fare quello che sa fare meglio, allora soffri. Meglio fare da 0-2 a 2-2 che l’inverso. Potevamo anche vincere con Kvara. Lavoreremo sull’inizio gara. Chi è entrato è stato bravo”

Passare al 4-2-3-1? “Abbiamo delle risorse in questa rosa, 3 giocatori che possono giocare al centro. Raspadori può giocare in tutti i ruoli offensivi. Quando perdi 2-0 è giusto cambiare. Mettere Raspadori tra le linee può aiutare tanto. I ragazzi hanno fatto il secondo tempo che mi aspettavo. C’è da coltivare questo secondo tempo”

Garcia: “Tanti gol subiti? Ritrovare compattezza”

Continuità da grande squadra? “La base c’è, i giocatori lavorano benissimo tutti i giorni. I ragazzi sono motivati, ascoltano: questa è una buona cosa. Non giochiamo da soli: il Milan ci ha messo sotto pressione, li abbiamo fatti arrivare troppo nei pressi della nostra area. Ne parleremo con la squadra, vedranno cosa non avremmo dovuto fare. Abbiamo fatto gol, abbiamo avuto chance, abbiamo avuto peso nel secondo tempo. Peccato non aver avuto fortuna”.

Mancano certezze? “Meglio su queste gare avere calciatori in forma da subito, non è tutto negativo, la squadra ha voglia. Lo spirito c’è, la qualità c’è. Anche l’avversario è bravo”.

Distanze dalla vetta? “Non è finita la stagione, siamo ad un quarto. Ci manca una striscia di 3 partite di fila in campionato e quando lo faremo la classifica migliorerà”.

Tanti gol subiti? “All’inizio concedevamo meno tiri, meno occasioni. Bisogna lavorare sul ritrovare, di tirare in porta. Anche perché il nostro portiere è tornato a grandi livelli. Abbiamo 6 giorni per preparare Salernitana, Berlino, Empoli. Ci toglieremo soddisfazioni se giocheremo come nel secondo tempo”