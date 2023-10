Follia Frosinone, il Cagliari rimonta da 0-3 a 4-3

Frosinone autoritario per un’ora e trascinato da Soulé, ma il Cagliari riesce nella rimonta impossibile: Pavoletti fa esplodere il Sant’Elia

Un lunch match per cuori forti, quello tra Cagliari e Frosinone. Che gli ospiti dominano per un’ora e più con un Soulé sugli scudi, ma che buttano all’aria in un convulso finale. I sardi risalgono da 0-3, l’uomo del destino è Pavoletti che segna due volte nel recupero per un 4-3 che farà epoca e, forse, cambia il campionato della squadra di Ranieri.

Il protagonista della prima parte di gara è senza dubbio Soulé. Il talento di proprietà della Juventus segna due gol pregevoli, uno di sinistro e uno di destro, con grande freddezza e precisione davanti a Scuffet dopo ottime azioni. L’argentino va vicino al gol per almeno altre due volte calciando da ogni posizione, è un Frosinone disinvolto e autoritario, anche se al Cagliari le occasioni non mancano. Turati salva tutto su Goldaniga, Jankto gira di pochissimo a lato un rigore in movimento. Il rigore, a cavallo tra le due reti frusinati, lo causa proprio Soulé con un ingenuo fallo di mano. Ma Mancosu calcia colpendo in pieno la traversa e non è fortunato nemmeno prima dell’intervallo quando di testa colpisce il palo.

Non sembra proprio giornata per il Cagliari, gara che il gol di Brescianini in apertura di ripresa (gran diagonale) pare mandare già verso i titoli di coda. Ma la squadra di Ranieri non molla e ci crede fino all’ultimo. Primo segnale con un colpo di testa di Zappa salvato sulla linea da Monterisi, poi Oristanio suona la carica con un gran sinistro a giro all’angolino. Il Frosinone si distrae e regala palla, poco dopo, a Makoumbou, che batte ancora Turati e rende il finale arroventato. Il ‘Sant’Elia’ crede alla rimonta da leggenda, che per un attimo si materializza con Pairetto che indica il dischetto dopo un contatto tra Turati e Pavoletti, ma, richiamato al Var, annulla giustamente la decisione. E poi, il ribaltone diventa realtà per davvero, in un recupero da sette minuti, dopo che il Frosinone, in ripartenza, per più volte non l’ha chiusa. Pavoletti per due volte in area piccola, al 94′ e al 96′, è letale. Scatto d’orgoglio per credere alla salvezza per Ranieri e soci, Di Francesco e il Frosinone incassano un ko a cui è persino difficile credere.

CAGLIARI-FROSINONE 4-3 – 23′, 37′ Soulé (F), 49′ Brescianini (F), 72′ Oristanio (C), 76′ Makoumbou (C), 94′, 96′ Pavoletti (C)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 23 punti, Inter 22, Milan 21, Napoli 17, Fiorentina 17, Atalanta 16, Bologna 15*, Roma 14, Lazio 13, Lecce 13* Monza 12, Frosinone 12*, Torino 12*, Genoa 11*, Sassuolo 11*, Verona* 8, Empoli 7, Udinese 6, Cagliari 6*, Salernitana 4*

* una partita in più