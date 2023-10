DIRETTA Serie A, Inter-Roma | Formazioni ufficiali LIVE

Penultimo appuntamento della domenica per la decima giornata di Serie A con l’attesa sfida tra l’Inter e la Roma del grande ex Mourinho

Serata incredibile quella che ci attende: a chiudere la domenica della decima giornata della Serie A il match tra il Napoli campione d’Italia in carica e il Milan, mentre adesso è il turno di Inter e Roma.

I padroni di casa, guidati in panchina da Simone Inzaghi, hanno un piede e mezzo agli ottavi di finale della Champions League dopo la vittoria casalinga ottenuta martedì scorso contro il Salisburgo tra le mura amiche. In campionato, i nerazzurri sono reduci dalla rotonda vittoria esterna conquistata contro il Torino di Ivan Juric, 3-0 il risultato finale, e hanno conquistato ben 22 punti in nove turni. Di contro, i giallorossi dei grandi ex José Mourinho, assente in panchina per squalifica, e Romelu Lukaku, che non verrà accolto benissimo dai tifosi dell’Inter, giovedì in Europa League hanno battuto senza problemi lo Slavia Praga e sono saldamente in testa al proprio girone. E in Serie A, sono reduci dalla vittoria, terza consecutiva, contro il Monza di Raffaele Palladino tra le mura amiche. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-ROMA

INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

ROMA (3-5-2) – Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, El Shaarawy.

CLASSIFICA SERIE A: