DIRETTA Serie A, Cagliari-Frosinone: formazioni UFFICIALI LIVE

Lunch match della decima giornata di Serie A, Cagliari-Frosinone verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Ancora a caccia della prima vittoria in campionato, il Cagliari ospita il Frosinone nel lunch match della decima giornata di Serie A. Riacciuffata sul pari dalla Salernitana al novantacinquesimo minuto, la squadra sarda dovrà vedersela con una delle migliori sorprese di questo avvio di stagione.

Con la rosa praticamente al completo, Claudio Ranieri ha riconosciuti i meriti dei ciociari e di uno degli ex di giornata, Eusebio Di Francesco: “Di Francesco sta riuscendo ad attuare il suo calcio, cosa che non gli era riuscita qui a Cagliari. Il Frosinone è la rivelazione della Serie A insieme al Lecce”. Reduce dalla sconfitta contro il Bologna, la squadra ciociara oltre agli infortunati di lungo corso, dovrà fare a meno anche di Luca Mazzitelli, espulso contro i felsinei per doppia ammonizione. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Cagliari-Frosinone, formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma domenica 29 ottobre alle 12.30, Cagliari-Frosinone sarà visibile su DAZN e Sky. Ecco le probabili formazioni del match:

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Jankto; Mancosu; Luvumbo. All. Ranieri

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Romagnoli, Monterisi, Marchizza; Brescianini, Barrenechea; Soulé, Reinier, Baez; Cuni. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 23 punti, Inter 22, Milan 21, Napoli 17, Fiorentina 17, Atalanta 16, Bologna 15*, Roma 14, Lazio 13, Lecce 13* Monza 12, Frosinone 12, Torino 12*, Genoa 11*, Sassuolo 11*, Verona* 8, Empoli 7, Udinese 6, Salernitana 4*, Cagliari 3

* una partita in più