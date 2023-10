Tonali in campo col Newcastle, il verdetto è UFFICIALE: il comunicato

Verdetto ufficiale su Tonali: è arrivato il comunicato del Newcastle in vista dell’impegno in Premier League

È arrivato il verdetto ufficiale sulla possibile presenza di Sandro Tonali nel weekend con la maglia del Newcastle.

La squalifica di 10 mesi per il caso scommesse è stata confermata anche dalla FIFA ed entra subito in vigore anche a livello internazionale. Il centrocampista ex Milan non sarà dunque a disposizione di Howe per Wolves-Newcastle e tornerà in campo il prossimo settembre, nel 2024, saltando anche l’Europeo. È arrivato anche il comunicato ufficiale dei Magpies attraverso i propri canali ufficiali.

Newcastle United can confirm midfielder Sandro Tonali has been banned from competitive football for ten months, as effective from Friday 27 October. — Newcastle United FC (@NUFC) October 28, 2023

Questa la nota del club inglese: “Il Newcastle United può confermare che il centrocampista Sandro Tonali è stato squalificato da partite di calcio competitivo per 10 mesi. La squalifica è effettiva da venerdì 27 ottobre“.