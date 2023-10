Nuovo colpo Milan: quinquennale sul piatto e accordo vicino

Il Milan vuole affrettare i tempi per raggiungere l’accordo definitivo. Sul tavolo un’offerta quinquennale. Ecco i dettagli

Sebbene Stefano Pioli abbia provato a stemperare la tensione, la sensazione è che la sfida del ‘Maradona’ possa fungere da passaggio cruciale per il cammino del Milan in campionato.

Reduci da due sfide poco entusiasmanti contro Juventus e Psg, i rossoneri vogliono immediatamente rialzare la china. Leao e compagni, però, se la vedranno con un Napoli che, come il Milan, è alla ricerca di punti importanti con cui risalire la china e lanciare un messaggio importante alla concorrenza. Uno dei problemi evidenziati nelle ultime uscite ufficiali dei rossoneri è stato l’apporto delle corsie esterne. Se si esclude Leao – anche lui peraltro poco incisivo contro Juve e Psg – al Milan sono mancati costanti rifornimenti dalle fasce. Contro la Juventus non ha giocato, ma in questo primo scorcio di stagione on ha entusiasmato più di tanto neanche Theo Hernandez. Il terzino francese è apparso un po’ appannato. Non è un caso che, per dargli l’opportunità di rifiatare e di gestire le forze, il Milan sia alla ricerca di un nuovo laterale mancino.

Calciomercato Milan, blitz per Miranda: pronto un contratto quinquennale

Sotto questo punto di vista, emergono importanti novità. Secondo quanto evidenziato da Relevo, infatti, il Milan sarebbe pronto a stringere per chiudere l’accordo con Juan Miranda in tempi relativamente brevi.

Dopo i sondaggi esplorativi delle scorse settimane, i rossoneri vorrebbero intavolare la trattativa con il Betis per suggellare la trattativa a gennaio. Ecco perché il Milan avrebbe presentato al calciatore – con il quale sarebbe vicino a trovare l’accordo – un contratto quinquennale. Ricordiamo che Miranda è legato al Real Betis da un contratto fino al 2024. Motivo per il quale Milan sarebbe entrato nell’ordine di idee di mettere sul piatto un’offerta cash relativamente bassa per provare ad accontentare le richieste del club spagnolo. Dal canto suo il Betis non vorrebbe privarsi del suo gioiello. Tuttavia, nel caso in cui non dovesse arrivare il prolungamento del contratto (i colloqui sono in alto mare), il club spagnolo potrebbe vedersi costretto a ridimensionare le sue pretese. L’irruzione del Milan potrebbe cambiare le carte in tavola. Staremo a vedere cosa succederà.