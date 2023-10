Niente da fare per la Juventus: se ne va in Arabia Saudita

La Juventus punta a rinforzarsi per il mercato di gennaio e non solo a centrocampo: un obiettivo però potrebbe sfumare dalla Premier League

Sembra ormai agli sgoccioli l’avventura si Jadon Sancho al Manchester United dopo la frattura con il tecnico ten Hag e la dirigenza dei ‘Red Devils’.

Il nazionale inglese è finito fuori squadra e la società dell’Old Trafford sta cercando una soluzione per la l’addio già a gennaio dell’ex Borussia Dortmund. Lo United sarebbe anche aperto a una soluzione in prestito per la cessione del giocatore, che non rientra più nei piani dei ten Hag nonostante un contratto in scadenza nel giugno 2027. Negli ultimi giorni anche la Juventus è stata accostata al profilo di Sancho per la finestra invernale del mercato, oltre al Barcellona e a un possibile ritorno al Borussia. Giuntoli e Allegri alla Continassa valuterebbero una formula a titolo temporaneo, anche se l’oneroso ingaggio da oltre 18 milioni di euro a stagione rappresenta un ostacolo per la dirigenza bianconera.

Calciomercato Juventus, si fa dura per Sancho: rispunta l’Arabia Saudita

Si fa largo così l’ipotesi Saudi League per Sancho alla riapertura del calciomercato, con il Manchester United che spinge per l’addio dell’attaccante classe 2000.

Le facoltose squadre dell’Arabia Saudita – stando al portale ‘Fichajes.com’ – potrebbero presto farsi sotto per l’inglese, già oggetto dei desideri l’ultima estate dell’Al-Ettifaq allenato dal connazionale Steven Gerrard. Sancho alla fine è rimasto alla corte di ten Hag, ma adesso la spaccatura con il tecnico olandese e lo United lo allontana irrimediabilmente da Manchester. Difficile per la Juventus competere con al disponibilità economica dei ricchi club sauditi, da capire però quale potrebbe essere la scelta di Sancho: se accettare eventualmente le lusinghe dall’Arabia o provare a rilanciarsi in Europa per cercare di strappare una convocazione per il prossimo Europeo con la casacca dell’Inghilterra.