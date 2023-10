La Juve più forte del Var: Verona steso da Cambiaso al fotofinish

Due gol annullati e tante occasioni, ma la Juventus trova il gol soltanto nel finale: decide Cambiaso al sesto di recupero

Juventus prima in classifica. Un gol di Cambiaso al 96′ regala i tre punti ai bianconeri contro il Verona. Una sfida caratterizzata da due gol annullati a Kean e da un Hellas che ha badato a non prenderle.

Nel primo tempo la Juventus approccia bene la gara e occupa stabilmente la metà campo dell’Hellas. Così al 13′ arriva il gol con Kean che trafigge Montipò con una conclusione da fuori. La gioia del 18 bianconero dura però soltanto pochi istanti perché il VAR segnala una millimetrica posizione di fuorigioco e l’arbitro annulla il vantaggio juventino.

La Juventus continua ad attaccare, con lo stesso Kean che va alla conclusione un paio di volte senza però trovare lo spunto giusto. Nel finale di primo tempo è l’Hellas a sfiorare la rete: conclusione di Bonazzoli e Szczesny deve superarsi per evitare il gol. All’intervallo si va così sullo 0-0

Juventus-Verona 1-0, Cambiaso nel finale: la classifica

Nella ripresa il copione non cambia: la Juve fa la partita, il Verona è attendista e prova raramente la ripartenza.

Gli attacchi bianconeri si moltiplicano con Rabiot che prova a sbloccare il match al 49′ ma trova Montipò pronto sulla sua conclusione. La rete la trova (ancora una volta) Kean, ma sempre il Var gli fa rimangiare l’esultanza: questa volta a spingere per l’annullamento è una sbracciata dello stesso attaccante ai danni di Faraoni ad inizio azione.

La sfida resta sullo 0-0, ma la formazione di casa prova a cingere di assedio l’area avversaria. In sequenza ci provano Vlahovic, Chiesa e Gatti nel giro di pochi minuti, ma Montipò fa buona guardia e dove non arriva il portiere ci pensa Faraoni sulla linea di porta. Allegri manda in campo Milik per Vlahovic, ma è ancora Chiesa a sfiorare il vantaggio con una conclusione che esce di poco.

Il finale è un vero e proprio assalto: Yildiz manca il gol a tu per tu con Montipò, il tiro a giro di Miretti finisce largo di poco. Il forcing nel recupero porta gli effetti sperati: il portiere del Verona salva su Milik ma sulla palla vagante si fionda Cambiaso che fa esplodere lo Stadium.

JUVENTUS-VERONA 1-0: 96′ Cambiaso (J)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 23, Inter 22, Milan 21, Napoli 17, Fiorentina 17, Atalanta 16, Bologna 15*, Roma 14, Lazio 13, Lecce 13* Monza 12, Frosinone 12, Torino 12*, Genoa 11*, Sassuolo 11*, Verona* 8, Empoli 7, Udinese 6, Salernitana 4*, Cagliari 3

* una partita in più