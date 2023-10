Juventus, tema rinnovi: Giuntoli ha una priorità assoluta

La Juventus deve lavorare su diversi rinnovi di contratto anche se Giuntoli, da questo punto di vista, sembra avere una priorità su tutte

Una stagione importante sotto tutti i punti di vista; per quanto riguarda il discorso relativo al campo, la Juventus vuole lottare fino alla fine con le due milanesi e il Napoli per lo scudetto. Il fatto di non giocare le coppe può essere un punto a favore dei bianconeri che, a San Siro contro il Milan, hanno dimostrato di potersi giocare le proprie carte sino all’ultima giornata. Da una parte squadra e allenatore impegnati a riportare la squadra a vincere un titolo, dall’altra la società bianconera.

Il compito della dirigenza è quello di rinnovare i contratti dei big; sono diversi i giocatori sui cui la società sta lavorando anche se, stando anche al sondaggio fatto su Telegram, la priorità della Juve deve essere quella di prolungare il contratto di Chiesa. L’esterno azzurro, infatti, ha chiuso al primo posto con una percentuale decisamente alta, il 56%.

Numero decisamente alto e che testimonia benissimo l’importanza dell’attaccante per la tifoseria bianconera; parliamo di un giocatore abile nell’uno contro uno, con la possibilità saltare l’uomo e che in questa stagione sta anche segnando con una buonissima continuità. Il classe 1997 ha il contratto in scadenza nel 2025.

Con il 18% troviamo sia Rabiot sia Vlahovic; il francese, specialmente nella scorsa stagione, ha dimostrato tutta la sua importanza a livello realizzativo. Giocatore con il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e assolutamente fondamentale all’interno del sistema di gioco bianconero. Allegri non può fare a meno del suo centrocampista che, difficilmente, esce dall’undici titolare della Juventus.

Per quanto riguarda Vlahovic, invece, parliamo di un centravanti che (dopo le difficoltà della scorsa stagione) vuole prendere sulle spalle la sua squadra e realizzare quei gol necessari per portare la squadra il più in alto possibile. Giocatore forte fisicamente, abile nell’interno dell’area di rigore e con la possibilità di essere decisivo anche sulle palle inattive. Il contratto dell’ex Fiorentina scade nel 2026.

Allegri e il rinnovo: percentuale decisamente bassa

L’ultimo posto del sondaggio che abbiamo fatto su Telegram, sui rinnovi in casa Juventus, lo ha preso Allegri. Il tecnico bianconero ha totalizzato solamente l’8%; percentuale decisamente bassa per l’allenatore, con il contratto in scadenza nel 2025, che in questa stagione vuole riportare il club ad alzare un trofeo.

I tifosi, dunque, hanno espresso il loro parere con il rinnovo di Chiesa considerato prioritario; subito dopo ci sono Rabiot e Vlahovic mentre Allegri è decisamente staccato. Non ci resta che attendere per capire le mosse della società.