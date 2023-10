Infortunio dell’ultimo minuto, tegola imprevista e cambio obbligato

Brutto infortunio durante il riscaldamento: tegola pesante per l’allenatore costretto al cambio in extremis

Terzo infortunio nello stesso reparto: l’allenatore costretto a cambiare i suoi piani in extremis per l’ennesima defezione.

Ancora una brutta notizia per Thiago Motta, già costretto a fare i conti con gli infortuni di Posch e Lucumi nel reparto arretrato. Durante il riscaldamento pre-partita del derby con il Sassuolo, infatti, si è infortunato Sam Beukema, difensore olandese classe ’98 arrivato la scorsa estate e finora sempre utilizzato da Thiago Motta.

Tra le certezze del Bologna in questo inizio di stagione, lo stopper orange era stato inserito come di consueto nella formazione titolare, ma durante il riscaldamento pre partita ha accusato un fastidio ai flessori che lo ha accusato ad alzare bandiera bianca.

Bologna, infortunio per Beukema: tegola per Thiago Motta

Non una buona notizia per Thiago Motta, la cui difesa in questo inizio di stagione è stata già falcidiata dagli infortuni di Posch e Lucumui. Al posto di Beukema schierato Bonifazi in extremis.

Un’assenza improvvisa quanto pesante per il Bologna e per Thiago Motta costretto a cambiare il suo piano partita quando mancavano davvero pochi minuti al fischio d’inizio. Nonostante i tanti infortuni, soprattutto nel reparto difensivo, finora il Bologna è stata una delle rivelazioni di questo primo scorcio del campionato.

Finora, infatti, la squadra felsinea ha raccolto 14 punti in 9 partite, piazzandosi a ridosso della zona Europa nonostante un mercato almeno sulla carta deludente soprattutto in attacco dove non sono arrivati i sostituti di Arnautovic e Barrow. Proprio il lavoro fatto nel reparto offensivo è uno dei principali meriti di Thiago Motta, bravo a valorizzare e a trasformare in centravanti moderno Zirkzee, a segno anche dopo pochi minuti proprio durante la partita odierna contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Un lavoro che certifica il valore e il grande potenziale di Thiago Motta, tra i più promettenti allenatori in Italia come aveva già dimostrato quando sedeva sulla panchina dello Spezia dopo aver ereditato il lavoro di Vincenzo Italiano. E chissà che in futuro per l’ex centrocampista dell’Inter non possano aprirsi le porte di un grande club.