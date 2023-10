DIRETTA Serie A, Sassuolo-Bologna 0-1 | Segna Zirkzee | LIVE

Dopo l’anticipo di ieri Genoa-Salernitana, il sabato della decima giornata del campionato di Serie A si apre con Sassuolo-Bologna

Ieri il Genoa ha battuto la Salernitana, gol decisivo di Gudmundsson, per la prima partita della decima giornata del campionato di Serie A. Adesso, la prima partita del sabato vede di fronte Sassuolo e Bologna per il derby emiiano.

I padroni di casa, guidati in panchina da Alessio Dionisi, arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta interna subita contro la Lazio di Maurizio Sarri nel turno precedente. La vittoria per i neroverdi manca dal 27 settembre scorso, 2-1 in casa dell’attuale capolista, l’Inter di Simone Inzaghi. Di contro, i rossoblu dell’allenatore Thiago Motta sono reduci dalla vittoria interna contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, ottavo risultato utile consecutivo per i felsinei, e veleggiano a quota 14 punti in classifica, a due lunghezze di distanza dalla zona Conference League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del derby emiliano dal ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia.

FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO-BOLOGNA

SASSUOLO (4-2-3-1): Consiglia; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti. All. Dionisi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta

CLASSIFICA SERIE A: Inter 22 punti; Milan 21; Juventus 20; Napoli e Fiorentina 17; Atalanta 16; Roma e Bologna 14; Lazio e Lecce 13; Monza e Frosinone 12; Genoa* 11; Sassuolo 10; Torino 9; Verona 8; Empoli 7; Udinese 6; Salernitana* 4; Cagliari 3

*una partita in più