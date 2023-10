Il Real Madrid ne ha bisogno a tutti i costi: colpo già deciso dalla Juventus

Il Real Madrid guarda con interesse alla Juventus, c’è un colpo che serve necessariamente ai ‘Blancos’ e un bianconero fa al caso loro

Al comando da solo, per una notte, per sognare in grande. E’ l’obiettivo di Massimiliano Allegri, che con la sfida di domani sera contro il Verona allo Stadium, vincendo, potrebbe portare almeno per qualche ora la Juventus davanti a tutti in classifica, per provare a mettere le basi per un grande futuro.

La vittoria contro il Milan di domenica scorsa potrebbe aver cambiato la prospettiva bianconera, tornata ad esultare in un big match di altissima classifica. Segnali importanti, si può davvero pensare di sfidare Inter e Milan per la conquista dello scudetto. Nerazzurri e rossoneri che saranno poi attesi da sfide delicate con Roma e Napoli, nella giornata di domenica.

Scopriremo nelle prossime settimane se davvero la Juventus potrà puntare a qualcosa in più del piazzamento Champions, che comunque sarebbe già di per sé importantissimo per ricostruire e per provare ad avviare un ciclo vincente, investendo maggiormente sul mercato e continuando a rinnovare la squadra. Ci saranno altri volti che in estate, in un modo o nell’altro, lasceranno la squadra e tra questi anche qualche big, per il quale il capolinea in bianconero sembra vicino.

Juventus, assalto Real Madrid in estate: cessione che pare inevitabile

Attenzione in particolare al Real Madrid, che tra le fila dei torinesi può trovare quello che sta cercando. Il nome particolarmente ambito è quello di Szczesny.

I ‘Blancos’ avranno bisogno, nella prossima stagione, di dare un ricambio a Courtois che avrà recuperato dall’infortunio. Ma l’acquisto a titolo definitivo di Kepa appare complicato e Lunin andrà in scadenza di contratto. Per questo, secondo ‘Fichajes.net’, appare più semplice per il Real andare a caccia di Szczesny, che la Juventus punterà a cedere monetizzando e cercando di incassare almeno 10 milioni di euro.