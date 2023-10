Grosso contro Gattuso, la sfida si ‘tinge’ di giallo: il calciatore fatto fuori

Mistero per il Lione alla vigilia della sfida contro il Marsiglia: Fabio Grosso fa fuori Rayan Cherki dalla lista dei convocati

Fabio Grosso cerca la prima vittoria del Lione in questo campionato contro il Marsiglia. Match ostico contro la formazione di Rino Gattuso che è reduce dalla vittoria in Europa League contro l’Aek Atene.

Una sfida alla quale il Lione si presenta senza tre uomini importanti. Nei convocati, infatti, non compaiono i nomi di Duje Caleta Car e Ainsley Maitland-Niles, oltre a quello del giovane Rayan Cherki. Proprio l’assenza del giovane attaccante è quella che fa più rumore.

La società ha diramato la lista dei convocati dove non compare il suo nome, senza dare nessun’altra spiegazione. Di certo c’è che Cherki al momento non si è ancora sbloccato in questa stagione e con Grosso è partito soltanto due volte su quattro dal primo minuto, venendo tra l’altro sostituito in un’occasione.

Lione-Marsiglia, Grosso fa fuori Cherki

Ora c’è questa decisione che non ha ricevuto alcun tipo di spiegazione da parte di Grosso e della società.

Dal suo arrivo non sono mancate le polemiche per l’ex allenatore del Frosinone. In particolare c’è il caso relativo alla talpa che ha rivelato ad alcuni giornalisti l’insoddisfazione che serpeggerebbe nei confronti del tecnico italiano all’interno della squadra.