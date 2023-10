DIRETTA Serie A, Lecce-Torino 0-0 | Si comincia! LIVE

La seconda partita del sabato, valida per la decima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte il Lecce e il Torino

Dopo Genoa-Salernitana di ieri e il derby emiliano Sassuolo-Bologna, tocca a Lecce e Torino scendere in campo per la seconda sfida del sabato, valida per la decima giornata del campionato di Serie A.

I padroni di casa, guidati in panchina da Roberto D’Aversa, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio, secondo consecutivo, ottenuto sul campo dell’Udinese dell’ormai ex trainer Andrea Sottil, sostituito in settimana da Gabriele Cioffi. La vittoria per i giallorossi manca dal 22 settembre scorso, 1-0 casalingo contro il Genoa di Alberto Gilardino. Di contro, i granata di Ivan Juric vivono un momento decisamente complicato: tre sconfitte nelle ultime cinque partite, le ultime due consecutive contro Juventus e Inter. La classifica piange, 9 punti e il terzultimo posto è a sole tre lunghezze di distanza. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Via del Mare’ di Lecce.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-TORINO

LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D’Aversa

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Gineitis, Lazaro; Sanabria, Pellegri. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: Inter 22, Milan 21, Juventus 20, Napoli 17, Fiorentina 17, Atalanta 16, Bologna 15*, Roma 14, Lazio 13, Lecce 13, Monza 12, Frosinone 12, Genoa 11*, Sassuolo 11*, Torino 9, Verona 8. Empoli 7, Udinese 6, Salernitana 4*, Cagliari 3

* una partita in più