“Di nuovo nelle Coppe”: Allegri lo ha detto chiaro e tondo

Le parole di Allegri poco prima del fischio d’inizio di Juventus-Verona. Ecco quanto dichiarato dal tecnico livornese

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Hellas Verona. Appuntamento molto importante per entrambe le compagini, a caccia di punti preziosi per consolidare i rispettivi obiettivi di classifica.

Reduci dall’importante successo ottenuto contro il Milan, i bianconeri vogliono ripetersi anche contro gli scaligeri per lanciare un nuovo messaggio alla concorrenza. Anche nell’intervista pre-partita ai microfoni di Sky, Massimiliano Allegri ci ha tenuto a rimarcare, però, come l’obiettivo della ‘Vecchia Signora’ debba essere ritornare a giocare le Coppe europee, dalla porta principale. Ecco quanto evidenziato:

“Lo stimolo più importante è quello di battere il Verona, giocando una partita di grande attenzione, tecnica e fisicità. Abbiamo recuperato Vlahovic e Chiesa, davanti siamo al completo. Dietro e a centrocampo abbiamo buoni giocatori che danno sempre una mano. Non giocare in Europa porta vantaggi e svantaggi, cerchiamo di fare il possibile adesso per far sì che la Juve giochi di nuove le coppe l’anno prossimo.”