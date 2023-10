Consigli, punto fermo del Sassuolo

Consigli è un giocatore del Sassuolo; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol subiti e media voto dell’estremo difensore

Il Sassuolo, in questa stagione, ha dimostrato di poter essere un squadra in grado di mettere in difficoltà avversari importanti. Manca la continuità per andare a conquistare i tre punti anche con avversari dello stesso livello; nelle prime partite di campionato, infatti, abbiamo visto i ragazzi di Dionisi battere Juventus ed Inter ma non riuscire a portare a casa il successo in casa del Frosinone nonostante il doppio vantaggio.

Un problema, quello della mancanza di continuità, che può andare a rappresentare un punto a sfavore dei neroverdi all’interno della stagione. Il Sassuolo ha le qualità per poter vivere una stagione da protagonista ed è anche allenato bene; nella serata dove la squadra gira bene, e lo abbiamo visto, affrontare Berardi e compagni diventa impresa decisamente ardua.

Come ha giocato Consigli l’ultima partita: Sassuolo Lazio

L’ultima partita di campionato del Sassuolo è stata la sfida casalinga contro la Lazio; un match complesso dove i ragazzi di Dionisi non sono riusciti a mettere in campo le loro qualità per andare a mettere in crisi la difesa biancoceleste. Dall’altra parte Luis Alberto e compagni hanno interpretato alla perfezione la sfida riuscendo ad imporre il loro gioco.

La Lazio ha avuto il merito di chiudere la sfida nei primi quarantacinque minuti dove i biancocelesti hanno preso il dominio del campo mettendo in grande crisi il Sassuolo; il migliore in campo dei neroverdi, nella prima frazione di gioco, è stato senza ombra di dubbio Consigli. L’estremo difensore, con i suoi interventi, ha evitato che il punteggio (per la sua squadra) fosse ancora più pesante.

Fantacalcio: i voti di Consigli

Un giocatore molto importante per il Sassuolo; l’estremo difensore è un portiere abile tra i pali e bravo nelle uscite. Le sue prestazioni possono andare a fornire il giusto contributo anche a chi, a livello fantacalcistico, ha deciso di puntare su di lui. Bisogna andare a sottolineare una cosa molto importante; il portiere, nel Fantacalcio, è un ruolo decisamente penalizzato e dove i voti sono condizionati dai gol subiti.

Nelle prime due partite di campionato, contro Atalanta e Napoli, il Sassuolo subisce (in entrambi i casi) due gol. Consigli fornisce buone prestazioni mostrando le sue abilità tra i pali ma, come detto, le reti incassato determinano il voto che, nelle prime due giornate, è quattro. Arriviamo alla terza giornata, il match contro il Verona (dove è arrivata la prima vittoria in campionato dei neroverdi) e, per lo stesso discorso fatto in precedenza l’estremo difensore prende quattro e mezzo.

Assente contro Frosinone e Juventus, Consigli torna in campo nella difficile trasferta di San Siro contro l’Inter; un match dove, nonostante lo svantaggio, il Sassuolo ha conquistato tre ottimi punti con l’estremo difensore grande protagonista. A livello di voto ha ottenuto un cinque e mezzo a causa del gol subito. Stesso discorso con il Monza mentre il match con il Lecce, terminato uno a uno, è stato forse il migliore disputato (fino ad ora) da Consigli; l’estremo difensore ha sì subito gol ma si è reso protagonista di una serie di interventi risultati decisivi.

Ecco perché il sette è diventato un buonissimo sei. Prestazione da sette anche contro la Lazio specialmente nel primo tempo; i due gol, però, gli hanno fatto scendere il voto a cinque. Ripetiamo una cosa fondamentale: le prestazioni del portiere, a livello fantacalcistico, sono condizionate e non poco dai gol subiti ma fino a questo momento Consigli ha giocato partite di buonissimo livello

Consigli come ha commentato su Instagram

L’estremo difensore del Sassuolo ha un profilo Instagram dove è solito andare a commentare i risultati delle proprie partite. L’ultimo post è arrivato dopo la sconfitta contro la Lazio dove Consigli è stato uno dei grandi protagonisti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Consigli (@andreaconsigli47)

Consigli nella probabile formazione di Sassuolo Bologna

La prossima partita di campionato vedrà il Sassuolo affrontare il Bologna in un match che si prospetta molto interessante; entrambe le squadre esprimono un calcio offensivo con i ragazzi di Thiago Motta che stanno attraversando un periodo decisamente importante.

Per i neroverdi non sarà semplice ottenere un risultato positivo ma Berardi e compagni hanno le qualità per andare a mettere in difficoltà gli avversari. Tra i protagonisti del match ci sarà, sicuramente, Consigli con l’estremo difensore che può andare a fornire un contributo importante alla sua squadra. Vediamo la probabile formazione del Sassuolo con la presenza, dal primo minuto, dell’estremo difensore. Consigli: Vina, Ferrari, Erlic, Toljan; Racic, Boloca; Lauriente, Bajrami, Berardi; Pinamonti

Consigli nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo detto di come Consigli sia un giocatore fondamentale per il Sassuolo e molto importante anche a livello fantacalcistico. I suoi interventi, infatti, possono risultare determinanti per la propria squadra. Vediamo ora le statistiche aggiornate, fino a questo momento, dell’estremo difensore neroverde.

Gol subiti: dieci

Rigori parati: nessuno

Ammonizioni: nessuna

Espulsione: nessuna

Fanta media: 4.92

Consigli, giocatore fondamentale per il Sassuolo

Lo abbiamo visto contro la Lazio ma, più in generale, in tutta questa prima parte di stagione; Consigli è un giocatore fondamentale per il Sassuolo. Estremo difensore fondamentale tra i pali e molto abile anche nell’andare a guidare il reparto arretrato.

Il Sassuolo, fino a questo momento, ha avuto una stagione tra alti e bassi ma Consigli offre costantemente prestazioni di livello. Con un giocatore come lui riuscire a vivere una stagione senza troppe difficoltà sembra meno complicato.