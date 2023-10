Buongiorno dà la sveglia al Toro: tre punti pesanti a Lecce

Il Torino torna alla vittoria con il ritorno in campo di Buongiorno, che segna la rete decisiva in casa del Lecce

Era una gara da non fallire per il Torino, dopo una lunga serie di risultati negativi, e i granata hanno fatto un passo in avanti verso l’uscita dal tunnel. A Lecce, campo storicamente ostile con precedenti non incoraggianti, i granata si sono imposti per 1-0, con rete decisiva del rientrante Buongiorno a fine primo tempo.

Al ‘Via del Mare’, gara a lungo bloccata in un batti e ribatti a centrocampo senza vere e proprie occasioni. Dopo la mezz’ora, prova a fare qualcosa di più il Lecce, che con Krstovic e Almqvist chiama due volte all’intervento Milinkovic-Savic. Alla prima chance però è il Torino a passare. Ricci in area svirgola il sinistro, la palla arriva a Buonigiorno che aveva seguito l’azione e insacca sotto la traversa. Nella ripresa, i granata flirtano con il raddoppio con due conclusioni a lato di Sanabria e con Pellegri che da posizione defilata non sorprende Falcone. Il Lecce riemerge nel finale, ma senza creare grandi pericoli, se non un inserimento di Baschirotto in area, anticipato coraggiosamente da Milinkovic. Ultima occasione per Lazaro, che gira a lato il pallone del raddoppio. Successo pesante per il Toro che torna alla vittoria dopo cinque giornate di digiuno, il Lecce allunga a sei la sua astinenza dai tre punti.

LECCE-TORINO 0-1 – 41′ Buongiorno

CLASSIFICA SERIE A: Inter 22, Milan 21, Juventus 20, Napoli 17, Fiorentina 17, Atalanta 16, Bologna 15*, Roma 14, Lazio 13, Lecce 13*, Monza 12, Frosinone 12, Torino 12* Genoa 11*, Sassuolo 11*,Verona 8. Empoli 7, Udinese 6, Salernitana 4*, Cagliari 3

* una partita in più