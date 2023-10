Sconfitta e attacco ad arbitro e Var: “Distrutti e arrabbiati”

Un’altra sconfitta e polemiche al seguito: il dirigente si scaglia contro arbitro e Var dopo l’ennesimo risultato negativo

Un inizio di stagione difficile e deludente. Dopo un altro risultato negativo il dirigente risponde e attacca l’operato dell’arbitro e della sala Var.

Acque agitate in casa Sampdoria. La squadra blucerchiata non riesce a trovare la strada delle prestazioni e soprattutto dei risultati. Oggi, dopo il pareggio di Ascoli e la vittoria sul Cosenza, la compagine allenata da Andrea Pirlo è tornata a perdere, facendosi rimontare dal Sud Tirol di Pier Paolo Bisoli. La formazione ligure aveva sbloccato il risultato a inizio ripresa con Gonzalez, ma dal 77′ al nono minuto di recupero ha incassato tre gol firmati da Merkaj, Casiraghi e Pecorino.

Si tratta della sesta sconfitta stagionale per la truppa di Andrea Pirlo, in piena zona play-out dopo undici partite giocate, con un bottino di appena due vittorie, tre pareggi e – appunto – ben sei sconfitte. Un ruolino di marcia fin troppo deludente per una compagine che, al di là delle note vicende societarie risoltesi solo di recente, non è all’altezza della rosa e delle legittime ambizioni della tifoseria.

Sampdoria ko a Bolzano: furia Legrottaglie a fine partita

Una situazione non semplice quella vissuta dalla Sampdoria dopo le prime undici giornate di campionato. Al termine della gara odierna, il responsabile dell’area tecnica Nicola Legrottaglie è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, scagliandosi contro la direzione arbitrale del signor Ivano Pezzuto.

Il dirigente blucerchiato ha evidenziato come sia “assurdo analizzare una gara persa quando la squadra ha tenuto il campo fino alla fine“. L’ex difensore ci tiene a sottolineare il dispiacere della squadra “perché ha fatto la partita che doveva“. Poi l’attacco alla direzione arbitrale. Legrottaglie, in particolar modo, sostiene che “perdere senza che l’arbitro abbia avuto il rispetto di valutare al VAR il rigore assegnato ci fa arrabbiare”.

Parole relative al rigore concesso e trasformato da Casiraghi al quinto minuto di recupero della ripresa per il momentaneo 2-1 della formazione altoatesina. Secondo Legrottaglie, infatti, le immagini mostrano “che Ghilardi prende la palla”. Inoltre, il dirigente sostiene che non si sia trattato dell’unico episodio dubbio dato che “c’era anche un rigore sull’1-1 per fallo di mano a nostro favore”.

Quindi lo sfogo: “C’è la tecnologia, perché decidere senza utilizzarla? Siamo distrutti, oggi erano tre punti fondamentali. Non vogliamo fare polemiche, ma era giusto far sapere il nostro pensiero”.

