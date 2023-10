Slavia, Trpisovsky: “Che lezione dalla Roma”. Poi svela il colloquio con Lukaku e Mourinho

Non è andata bene la partita più importante degli ultimi anni per lo Slavia Praga, l’uno-due della Roma in 17 minuti stende i cechi: le parole di Trpisovsky

Bove e Lukaku bastano alla Roma per avere la meglio dello Slavia Praga, con il gol dopo 43 secondi che sicuramente condiziona la partita in maniera forse subito definitiva. E i cechi non riescono a riprendersi, prendendo anzi subito il secondo schiaffo.

La squadra di Trpisovsky non riesce quindi a regalare una gioia ai 4mila tifosi arrivati all’Olimpico: “La Roma ha mostrato la sua qualità nel primo tempo e noi non abbiamo giocato bene. Nei primi 17 minuti abbiamo preso due gol quando abbiamo perso la palla. Non riuscivamo a giocare bene, a pressare e a dimostrare il nostro coraggio. Nel secondo tempo siamo paritti bene ma la Roma si è difesa bene approfittando dei nostri errori. Abbiamo provato a segnare ma non ci siamo riusciti. Riconosco che la vittoria della Roma è pienamente meritata, per noi è stata una lezione su come si gioca una grande partita e cosa ci manca ancora per vincere. Il gol dopo 1 minuti ha influenzato tutto. La Roma si è tranquillizzata, noi abbiamo fatto degli errori. E non ci ha detto bene neanche con la loro formazione, era quella che speravo non schierassero“.

In ogni caso per lo Slavia questa sera è stata di ‘didattica’, in cui i difensori hanno imparato molto: “Una grande scuola, soprattutto su come lavorare sullo spazio e sul possesso del pallone soprattutto. Non riuscivamo ad avere la palla, loro sì. I nostri difensori non avevano mai giocato contro una squadra del genere. Nel secondo tempo ci siamo tranquillizzati, ci siamo detti che dovevamo giocare insieme”.

Poi sul colloquio con Lukaku a fine partita: “Ci siamo ricordati della nostra partita con l’Inter, ci siamo detti qualche parola e dati appuntamento tra due settimane. Che cosa cambieremo al ritorno? Dovremo essere più sicuri di noi, essere più insistenti, non lasciare spazio alla Roma. Anche la Roma potrebbe cambiare formazione. Abbiamo fatto tanti errori nel primo tempo, bisogna avere più possesso noi perché la Roma non fa errori. Oggi non eravamo come al solito, dopo il primo gol abbiamo fatto tanti errori. Per me è stata una grande esperienza. La Roma è stata favolosa, con i cambi e non solo hanno colto sempre i nostri errori. L’ho visto dopo la partita Mourinho, sono molto grato, è stato un bel momento”.