Roma-Slavia Praga, picchiato uno steward: il gesto macabro dei tifosi cechi

Roma-Slavia Praga, coinvolto negli scontri anche uno steward dell’Olimpico picchiato dai tifosi ospiti: spunta il gesto macabro

In campo, la Roma ha regolato senza troppi problemi lo Slavia Praga, prendendo d’autorità la vetta del girone di Europa League. Fuori dal campo, come abbiamo raccontato, è stata una serata invece piuttosto complicata. Diversi scontri tra la polizia e i tifosi ospiti nel prepartita, che si sono protratti anche all’interno dello stadio coinvolgendo anche gli steward.

Uno di questi è stato malmenato dai tifosi cechi, che, all’interno del proprio settore, hanno ‘esposto’ a mo’ di vessillo per alcuni minuti la pettorina insanguinata dello steward in questione, a cui l’avevano sottratta, come si può vedere nelle foto scattate all’interno dell’Olimpico. La pettorina è stata poi successivamente consegnata ad un agente di polizia. Un gesto piuttosto macabro destinato a far discutere e che ha suscitato una certa impressione.