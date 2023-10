Mourinho sbotta: “Un grandissimo idiota”. Poi la battuta sul rientro di Smalling che dice tutto | VIDEO

Jose Mourinho non può che esultare per la bella vittoria con lo Slavia che ipoteca il passaggio agli ottavi di Europa League e per l’ottima prestazione

Bisogna vincere e così è andata. La Roma batte 2-0 lo Slavia Praga, ma la prestazione e la differenza in campo sono state sicuramente più nette del risultato. Sono bastati Bove e Lukaku per stendere i cechi già al 17′, poi amministrazione senza soffrire mai e sprecando anche troppe occasioni per chiudere definitivamente il match.

In ogni caso Jose Mourinho non può che essere soddisfattissimo per quello che dalla tribuna stampa ha visto questa sera, soprattutto perché il segnale è importante in ottica Inter. Nel postpartita lo Special One ha parlato in conferenza stampa, stuzzicato ancora sull’Inter e Lukaku: “Io parlo solo di noi. E quindi che andiamo a Milano a giocare una partita contro la squadra più forte d’Italia. Non so se il mio amico Max o Rudi o Pioli, se qualcuno la pensa diversamente. Ma per me l’Inter è molto più forte di tutte. E già questo è un livello di difficoltà altissima. Oltre a questo, loro hanno giocato martedì e hanno due squadre, noi oggi e abbiamo una piccola squadra con tutti i nostri problemi. Noi andiamo lì a giocare e basta. Cercheremo di fare il meglio e basta. E dopo niente”.

Roma, Mourinho sull’Inter: “Chi dice che mi faccio squalificare è un grandissimo idiota”

Poi ancora sulla questione squalifica, con Foti che tra l’altro ha uno score positivissimo: “Non sono scaramantico. Penso sempre che la squadra è più forte quando siamo tutti. Tutti i giocatori e tutti gli allenatori. Purtroppo in questa stagione non ricordo una sola partita con tutti noi. Non ricordo una partita con Dybala, Sanches, Smalling, Pellegrini, Mourinho, Foti e Santos. Non ne ricordo una con tutti. Ma quando siamo tutti siamo più forti. Quando non c’è uno di questi giocatori siamo già in difficoltà. Quando non c’è un allenatore, sono fiducioso in chi va al posto mio. Per qualche idiota che pensa che sono contento di non stare in panchina con l’Inter dico che è appunto un grandissimo idiota, la cosa che piace di più a un giocatore è stare in campo, a un allenatore è stare in panchina”.

Poi su Aouar: “Non posso cambiare le sue caratteristiche. Però cammina velocemente nella direzione di quello che la squadra necessita da lui. La squadra ha bisogno della partecipazione di tutti nel pressing. Lui è sempre stato solo un creatore, non ha mai avuto intensità, e ora si sta trasformando. Senza Pellegrini e Dybala è importante per noi. Abbiamo messo intensità nel pressing nel primo tempo, non solo il centrocampo ma tutta la squadra. Nella ripresa volevo cambiare, ma i cinque giocatori che si scaldavano erano ragazzini come Joao Costa, Cherubini, Pisilli e Pagano. Non ho potuto fare questi cambi, non abbiamo questo potenziale e ho gestito la partita come possibile”. Infine la non risposta eloquente su Chris Smalling, oggi neanche in panchina. Appena finita la conferenza, gli chiedono proprio dell’inglese e il recupero per domenica: “Quale domenica? Questa?” La replica di Mourinho che poi se ne va con un’espressione del tipo ‘Figuriamoci…’