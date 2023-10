Mani in faccia all’arbitro: gara sospesa e carabinieri in campo

Ancora una pagina spiacevole nell’ambito del calcio giovanile italiano. Ennesimo episodio di violenza che non ha avuto un epilogo felice: gara sospesa e arrivano i carabinieri

Anche in questa stagione calcistica non sono mancati alcuni episodi deprecabili che hanno macchiato il buon nome dello sport italiano. Situazioni in cui a primeggiare sono atti violenti che hanno portato a conseguenze importanti.

L’ultima situazione spiacevole risale allo scorso 22 ottobre e riguarda una gara dei Giovanissimi provinciali Under 15 del Lazio dove si sono affrontati il Setteville Caserosse e la Virtus Pionieri nella sfida valida per il girone D.

Un evento tutt’altro che edificante accaduto sul punteggio di 2-0 per i padroni di casa in seguito ad uno scontro di gioco dal quale si sono accesi successivamente gli animi.

Allenatore espulso aggredisce l’arbitro: intervengono i carabinieri

Dopo uno scontro di gioco, nel quale è finito a terra un calciatore ospite, è intervenuto lo stesso allenatore della squadra in trasferta, facendo irruzione non autorizzato dall’arbitro, per soccorrere il proprio giocatore. Il 19enne direttore di gara, come da regolamento, ha quindi estratto un inevitabile cartellino giallo.

Lo stesso mister ha quindi iniziato ad insultare l’arbitro rimediando di conseguenza l’espulsione. Una situazione che non è piaciuta quindi all’allenatore ospite, che come riportato da ‘Tuttocampo’, si sarebbe quindi avvicinato al direttore di gara con tono minaccioso fino anche a mettergli le mani in faccia con annessi spintoni.

Inevitabilmente il giovane fischietto ha sospeso la gara ed ha deciso di chiamare le forze dell’ordine con l’intervento dei carabinieri di Tivoli per placare la situazione. Sono state quindi raccolte tutte le testimonianze del caso andando a ricostruire quanto accaduto in quegli attimi. Logica conseguenza, dal punto di vista strettamente sportivo, l’assegnazione dei tre punti a tavolino a favore del Setteville Caserosse che ha così incamerato una vittoria per 3-0 a margine di una giornata da incubo.