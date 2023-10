Lukaku perdonato, con l’Inter non è ancora finita: scelta clamorosa

Domenica il “traditore” Lukaku torna a giocare sul campo dell’Inter da avversario: intanto c’è chi è disposto a perdonarlo

Archiviata la tre giorni europea è tempo di rituffarsi a capofitto in campionato. E la giornata che attende la Serie A è di quelle da brividi con almeno tre big match suggestivi e decisamente interessanti a livello qualitativo. Si parte con Inter-Roma domenica alle 18, poi c’è Napoli-Milan alle 20.45 e si conclude con Lazio-Fiorentina nel Monday Night, scontro europeo decisamente importante per entrambe. Soprattutto per Sarri.

I riflettori mediatici e non solo però saranno puntati soprattutto su San Siro e su un calciatore in particolare: Romelu Lukaku. Il belga torna per la prima volta da avversario in casa dei nerazzurri dopo la tormentatissima estate che ha portato alla rottura brusca tra il bomber – vicino alla Juventus – e tutto l’ambiente Inter, società e soprattutto tifosi. Con frecciatine continuate anche nel corso del tempo, nonostante la promessa di Big Rom: “Prima o poi dirò cose choccanti“. Ognuno ha la sua verità, ma la realtà che Lukaku incontrerà domenica sarà ostile a dir poco. A più riprese i rappresentanti della Curva Nord lo hanno apostrofato con aggettivi non proprio accomodanti (“traditore” il più ‘radiofonico’). Promettendo di farlo sentire più a disagio possibile con ben 30mila fischietti pronti a disturbarlo a ogni suo tocco del pallone.

Vlahovic e Lukaku ‘perdonati’: ecco cosa scelgono i tifosi

In questi giorni anche Mourinho ne ha parlato, pungendo in qualche modo i nerazzurri: “Non pensavo che Lukaku fosse così importante. Come lui hanno fatto già Vieri, Calhanoglu e Cannavaro ma non ci sono stati tutti questi problemi”. Lo Special One ha così elencato altri ‘traditori’ illustri passati da una squadra rivale all’altra. Ma il calcio moderno ne è pienissimo e anche gli affari tra club con tifoserie storicamente opposte sono diventati sempre più frequenti.

Come Lukaku possiamo elencare infatti anche Dusan Vlahovic, Hakan Calhanoglu – già menzionato da Mourinho – e Juan Cuadrado. Ai nostri followers abbiamo chiesto su X e Telegram quale di questi quattro cosiddetti ‘traditori’ sarebbero disposti a perdonare pur di riaverli in squadra. Su X l’ha spuntata Dusan Vlahovic (34,5%), passato a gennaio 2022 dalla Fiorentina alla Juventus, proprio su Romelu Lukaku (31%). Dietro di loro Calhanoglu (24,1%) e infine Cuadrado (10,3%). Su Telegram, invece, invertite le prime due posizioni: a vincere il ‘ritorno’ all’Inter è stato proprio Big Rom con il 41% delle preferenze. Poi Vlahovic e Cuadrado a seguire (24%) e Calhanoglu a chiudere (11%).