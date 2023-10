Gallo, numeri e statistiche del terzino sinistro di D’Aversa

Antonino Gallo è un giovane terzino del Lecce di D’Aversa. I suoi numeri lo rendono una acquisto appetibile al Fantacalcio?

Sicuramente un prospetto interessante per il calcio italiano è Antonino Gallo, difensore del Lecce di D’Aversa nella stagione di Serie A 2023/2024, oltre che nel giro dell’Under 21. Siciliano originario di Palermo, Gallo si è fatto valere nelle prime giornate con alcune prestazioni di discreto livello, che gli sono valse la riconferma tra i titolari del reparto arretrato.

La squadra pugliese è partita con il piglio giusto in quest’annata ed al momento si trova in un tranquillo piazzamento di metà classifica di Serie A. Quanto merito va attribuito ad Antonino Gallo? La nostra scheda lo chiarirà, facendo luce sui suoi numeri e sulle sue prestazioni: è un valido acquisto al Fantacalcio oppure no? Ecco cosa sapere.

Come ha giocato Gallo nell’ultima partita contro l’Udinese?

Se il Lecce è partito piuttosto bene in questo inizio di campionato il merito è anche di una difesa ben registrata e che sa subire poco dagli avversari. Gallo insieme a compagni di squadra come Pongracic e Baschirotto rappresenta ormai una garanzia, e ciò si è visto anche nell’ultima giornata di campionato, in cui il Lecce ha pareggiato 1-1 con l’Udinese.

I friulani, alla disperata caccia dei tre punti e per il momento nei bassifondi della classifica, non sono riusciti a sfondare. Merito almeno in parte è anche di Antonino Gallo che, oltre a coprire con discreta efficacia, sulla fascia sinistra è stato visto pimpante e pronto ad incursioni interessanti, sovrapposizioni e spunti utili ad alimentare la manovra leccese.

Tuttavia alla distanza è calato. In sintesi: ha iniziato bene la gara, ma non è stato capace di concretizzare il guizzo nella corsa con dei cross efficaci. Un suo errore su Ebosele, con cui è stato più volte in difficoltà, ha determinato il successivo vantaggio dell’Udinese. Ecco perché pur con qualche spunto e tanta corsa, la valutazione finale al Fantacalcio è stata pari ad un 5,5.

Gallo, i voti al Fantacalcio

Il giovane calciatore siciliano è un elemento della squadra, su cui mister D’Aversa ha dimostrato di contare. Presente in otto gare su nove della prima parte della Serie A 2023/2024, con sette ingressi da titolare, Gallo ha fatto un’ottima partita alla prima giornata, che gli è valsa un 8 al Fantacalcio (con un assist).

Di seguito, nelle quattro gare successive, una lieve flessione con voti compresi tra il 5,5 e il 6. Non schierato nella sesta giornata contro la Juve, Gallo è tornato alla settima – gara molto negativa per tutta la formazione leccese – che non ha saputo contenere un Napoli straripante. 4-0 il risultato finale per gli azzurri.

Prestazione insufficiente anche per Gallo (con un cartellino giallo), che ha ottenuto un 4,5 come Fantavoto. Meglio è andata all’ottava giornata contro il Sassuolo, con un sei al Fantacalcio per lui.

Gallo nella probabile formazione Lecce – Torino

Alla decima giornata di campionato di Serie A, il Lecce dovrà sfidare il Torino in una gara da giocare con attenzione e lucidità. L’allenatore D’Aversa dovrà sciogliere i dubbi in merito ad alcuni ballottaggi, ma per il laterale di difesa Gallo dovrebbe esservi una ulteriore conferma.

Il condizionale è d’obbligo perché proprio il siciliano è indicato in ballottaggio per una maglia da titolare con Dorgu. Tuttavia il classe 2000 pare leggermente favorito. Ovviamente spetterà a mister D’Aversa scegliere chi mandare in campo per la gara.

Ecco nel frattempo la probabile formazione che sarà schierata sabato 28 per la gara contro i granata:

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo/Dorgu; Kaba, Ramadani, Oudin/Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza/Banda.

Gallo nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri sintetici del percorso iniziale di Gallo con la maglia del Lecce sono i seguenti:

Partite a voto: otto;

Gol: zero;

Assist: uno;

Ammonizioni: due;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,88.

Gallo è una scelta affidabile al Fantacalcio?

Antonino Gallo è un terzino sinistro veloce, tecnico e duttile, in quanto è in grado di giocare anche da esterno in un centrocampo a cinque, oltre che in una linea difensiva a quattro. Sa contribuire ad ambo le fasi difensiva ed offensiva ed, inoltre, non di rado cerca lo smarcamento in profondità per giungere sul fondo ed eseguire dei cross interessanti.

Come difensore spicca nella lettura delle situazioni e si è dimostrato in grado di ribaltare velocemente l’azione, contribuendo a pericolosi contropiede. Possiede altresì un buon tiro dalla distanza, che prova ogni qual volta si presenta l’occasione adatta.

Al Fantacalcio è tutto sommato abbastanza affidabile: la scorsa stagione ha totalizzato 31 partite a voto, e anche in questa ha tutte le carte in regola per ripetersi. Non un calciatore che può far fare il salto di qualità nella propria formazione ma comunque una discreta riserva, da comprare per riempire gli ultimi slot del proprio pacchetto difensivo.

Ecco perché sia al Classic che al Mantra il suo costo non dovrebbe superare i 5/6 crediti su un budget di mille.