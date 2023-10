Flop Milan in Champions e reazione immediata: “Può vincere”

Le parole sul passo falso della squadra rossonera di Stefano Pioli contro il PSG nella notte di Champions, con sguardo allo scontro diretto con il Napoli

È un Milan bifasico quello visto fino a questo momento in stagione. Tra buoni successi e qualche conferma in campionato, tanto da esser riuscita a tenere testa all’avanzata dell’Inter di Simone Inzaghi ai vertici della classifica di Serie A, ha alternato alcune incertezze nel percorso di Champions League. Tanto che la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta sembrerebbe addirittura in bilico.

Del resto, la sfida chiusa nell’ultima notte europea contro il PSG è stata decisamente al di sotto della aspettative. Ne conviene Stefano Mauri, ex centrocampista e capitano della Lazio, ospite della trasmissione in diretta streaming su ‘TvPlay‘.

“Non c’è stata partita, sotto molti aspetti. Ma mi aspetto una reazione nel prossimo confronto con il Napoli”, ha aperto l’ex bandiera biancoceleste. Ed effettivamente il Milan non può perdere punti importanti per strada anche in campionato, andando a compromettere la propria posizione di vantaggio. Dopo lo scivolone con la Juventus tocca al Napoli di Rudi Garcia: “Possono fare la partita e portare tre punti a casa. Non ci sarà Osimhen, anche se ci saranno Raspadori e Simeone. Non sarà semplice”, ha quindi aggiunto in conclusione Mauri.

Milan sottotono e Inter favorita allo Scudetto, Mauri non ha dubbi

Dal Milan all’Inter, l’ex calciatore si è poi soffermato anche sulla bella stagione dell’Inter. Sospinta dai favori del pronostico e potenziale prima opzione per sollevare il trofeo a fine anno: “La società vuole vincere il campionato, Inzaghi è capace di grandi cose“, ha commentato.

Troverà forza anche Nicolò Barella, fino a questo momento visto poco nelle fitte trame del gioco nerazzurro. L’Inter detiene grandi profili di spessore in squadra. E tutte le avversarie devono prenderne atto. Milan compresa, ancora lì ad un pugno di punti di distanza.