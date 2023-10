Dionisi contro Motta, è sfida anche sul mercato: le big li osservano da vicino

Il Sassuolo di Dionisi è pronto a sfidare il Bologna; match importante anche in ottica mercato con le big ad osservare diversi giocatori

Nella prossima giornata di campionato ci sono ben tre big match (Inter-Roma, Napoli-Milan e Lazio-Fiorentina) ma non possiamo non sottolineare la sfida in programma alle quindici di sabato ventotto. Di fronte Sassuolo e Bologna, due squadre che stanno vivendo un momento decisamente diverso ma con la voglia di prendere tre punti fondamentali per la classifica. I ragazzi di Dionisi arrivano a questo appuntamento dopo un pareggio nelle ultime tre giornate e la voglia di cambiare passo.

Discorso diverso per i rossoblù che, dopo la sconfitta nella prima gara di campionato contro il Milan, hanno ottenuto cinque pareggi e tre vittorie mostrando una precisa identità di gioco e la voglia di fare la partita indipendentemente dall’avversario. Caratteristica che, ad esempio, si è vista a San Siro contro l’Inter dove i ragazzi di Motta hanno ottenuto un punto in rimonta.

Sassuolo Bologna, dunque, sarà un match molto interessante tra due squadre che propendono per un gioco offensivo; la sfida, però, rischia di essere fondamentale anche dal punto di vista del mercato considerando la presenza di diversi giocatori che interessano alle big.

Per quanto concerne i neroverdi non possiamo non parlare di Berardi; l’esterno offensivo è, senza dubbio, uno dei giocatori più forti del Sassuolo e fondamentale all’interno del sistema di gioco di Dionisi. L’azzurro piace alla Juventus che potrebbe tentare l’affondo nel prossimo mercato di gennaio; operazione complessa dal momento che i neroverdi non vogliono privarsi del loro talento con la stagione in corso. Non solo in casa Sassuolo; anche nel Bologna sono presenti diversi talenti che possono dire la loro sul mercato.

Bologna, diversi talenti da osservare: da Zirkzee a Orsolini

Il Bologna, come detto, sta dimostrando di essere una squadra con la capacità di fare la partita indipendentemente dall’avversario. Uno dei grandi protagonisti, all’interno della rosa di Thiago Motta, è senza ombra di dubbio, Zirkzee. L’attaccante fa giocare bene la squadra ed ha le qualità per prendere sulle spalle l’attacco dei rossoblù. Questa stagione può essere fondamentale per il classe 2001.

Le prestazioni di Zirkzee non sono passate inosservate con il Milan interessato al centravanti; i rossoneri hanno bisogno di un nuovo attaccante per dare a Pioli una soluzione in più dal punto di vista offensivo considerando la carta d’identità, non più giovanissima, di Giroud.

Il Bologna, però, ha diversi giocatori di talento e tra questi non possiamo non andare a menzionare Orsolini e Karlsson; parliamo di due calciatori di ottime qualità, abili nell’uno contro uno e con la possibilità d mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Entrambi rappresentano un punto di forza importante all’interno della rosa rossoblù; parliamo di due giocatori di talento che, a quanto sembra, interessano a diverse squadre. Come detto, dunque, Sassuolo Bologna è una partita fondamentale non solo per la classifica dei due club ma anche dal punto di vista del mercato con ben quattro giocatori pronti a mettere in mostra le proprie qualità.