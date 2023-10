Caso scommesse, Zaniolo in tribunale per l’audizione: ecco cosa rischia

Anche il calciatore dell’Aston Villa ed ex Roma, Nicolò Zaniolo, ccolto dalla Procura di Torino per l’audizione sulla delicata questione calcio-scommesse. Ecco cosa rischia

Non soltanto Nicolò Fagioli, precursore dei fatti di cronaca che hanno investito lo scenario calcistico italiano nelle ultime settimane, e Sandro Tonali. Anche Nicolò Zaniolo, ex calciatore della Roma ed attualmente sotto contratto con l’Aston Villa in Premier League, è stato accolto quest’oggi negli uffici della Procura di Torino dal PM Manuela Pedrotta per rispondere delle accuse sulla delicatissima questione calcio-scommesse.

A differenza dei due colleghi ai quali è già stata comminata una inibizione dalla pratica sportiva agonista rispettivamente di sette e dieci mesi, Zaniolo ha pubblicamente ammesso di non aver mai scommesso su partite di calcio. Tutt’al più avrebbe fatto uso di piattaforme illecite per giocare ad altre forme di gioco d’azzardo, come blackjack e poker. Nulla che comprometterebbe la posizione del calciatore in relazione alla propria carriera professionale sportiva, ma andrebbe incontro ad una mera punizione pecuniaria.