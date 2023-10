Turati, il punto di forza del Frosinone

Turati è un giocatore del Frosinone; andiamo a vedere le statistiche su rendimento e media voto dell’estremo difensore

Dopo la promozione della scorsa stagione, il Frosinone ha come principale obiettivo quello di raggiungere la salvezza e vuole farlo il prima possibile senza troppi patemi d’animo. Impresa per nulla semplice considerando la concorrenza e le difficoltà della Serie A. I ragazzi di Di Francesco sono partiti con il piede giusto: dodici punti dopo nove partite con tre vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte.

La squadra ha subito recepito le idee di gioco di Di Francesco; il Frosinone mostra la voglia di fare la partita indipendentemente dall’avversario. Caratteristica che, ad esempio, abbiamo visto all’Olimpico contro la Roma; con questi presupposti si può arrivare all’obiettivo, la salvezza.

Come ha giocato Turati l’ultima partita Bologna Frosinone

L’ultima partita di campionato ha visto il Frosinone giocare in casa del Bologna; un match tra due squadre che hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi e vogliono togliersi diverse soddisfazioni. Il club neopromosso, dopo il successo sul Verona, faceva visita ai rossoblù che cercavano continuità di risultati.

E’ stata una bella partita tra due squadre con la voglia di imporre il proprio gioco; alla fine ha avuto la meglio il Bologna nonostante il Frosinone abbia fatto vedere le sue qualità e la capacità di trovare il modo di far male alla difesa avversaria. Per quanto riguarda Turati, l’estremo difensore ha avuto una piccola incertezza in occasione del gol due due a zero ma rappresenta, in ogni caso, una grande certezza della squadra neopromossa.

Fantacalcio: i voti di Turati

Con l’arrivo del Frosinone nel massimo campionato italiano, Turati è sbarcato anche al Fantacalcio; bisogna sottolineare come per un portiere non sia semplice dal momento che il voto è sempre condizionato dai gol presi. L’esordio, contro il Napoli, ha visto l’estremo difensore fornire una buonissima prestazione ma i tre gol subiti gli hanno portato come voto un due e mezzo.

Assente contro l’Atalanta è tornato in campo con l’Udinese dove ha avuto un rendimento decisamente positivo guadagnando una buonissima sufficienza. Turati è stato tra i migliori anche contro il Sassuolo dove la vittoria arriva anche grazie ai suoi interventi; il sette e mezzo, per i due gol incassati, è diventato cinque e mezzo.

Prestazione superlativa anche con la Salernitana dove è stato protagonista di un’altra super parata; in questo caso il sette è diventato sei per via del gol subito. Cinque e mezzo, invece, è il voto ricevuto contro la Fiorentina ma senza la rete incassata avrebbe ricevuto un sei e mezzo per via del gol subito.

Turati avrebbe ricevuto la sufficienza anche nei match contro Roma e Verona ma le tre reti incassate in totale gli hanno portato, rispettivamente, un quattro e un cinque. Infine contro il Bologna i due gol subiti sono stati decisivi per il tre e mezzo; andiamo a ripetere come i voti debbano essere contestualizzati. Il portiere è penalizzato dai gol che prende ma Turati, fino a questo momento, ha sempre fornito prestazioni importanti.

Come ha commentato Turati su Instagram

L’estremo difensore del Frosinone ha, come tanti suoi colleghi, ha un profilo Instagram dove è solito commentare i risultati della sua squadra. L’ultimo post è arrivato dopo il successo contro il Verona

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da stefano turati (@stefanoturatii)

Turati nella probabile formazione di Cagliari Frosinone

La prossima partita del Frosinone sarà contro il Cagliari; un match fondamentale in ottica salvezza. I ragazzi di Ranieri hanno assolutamente bisogno di trovare la vittoria mentre gli uomini di Di Francesco vogliono il successo per continuare l’ottimo percorso intrapreso. Un match che rischia di essere molto equilibrato considerando la posta in palio decisamente alta.

Uno dei protagonisti della partita sarà, senza ombra di dubbio, Turati; l’estremo difensore, con le sue parate, può andare a contribuire in modo decisivo all’interno di un match dove bisogna ottenere un risultato positivo. Andiamo a vedere la probabile formazione del Frosinone con la presenza, dal primo minuto, del portiere classe 2001. Turati; Marchizza, Romagnoli, Okoli, Oyono; Barrenechea, Bourabia; Garritano, Reinier, Soulé; Cheddira.

Turati nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo parlato dell’importanza di Turati per il Frosinone e anche di come, l’estremo difensore, possa avere un ruolo importante anche all’interno del Fantacalcio. Andiamo a vedere, fino a questo momento, le statistiche aggiornate del portiere.

Gol incassati: dodici

Rigori parati: nessuno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 4.76

Turati, il Frosinone con lui può raggiungere la salvezza

La stagione del Frosinone è iniziata nel migliore dei modi ma è chiaro che l’obiettivo principale del club sia la salvezza. I ragazzi di Di Francesco vogliono mantenere la categoria e per farlo hanno bisogno di un campionato praticamente perfetto. La squadra ha dimostrato di avere le potenzialità per salvarsi senza troppe sofferenze ma, in un campionato come quello italiano, è vietato abbassare la concentrazione.

Diversi i protagonisti nella stagione del Frosinone e uno di questi non può non essere Turati; l’estremo difensore sta dimostrando, fino a questo momento, di poter avere un ruolo determinante nella stagione del club neopromosso. Portiere forte tra i pali, abile nelle uscite e che si è già reso protagonista con diversi interventi a dir poco decisivi.