Tesoretto Inter: Inzaghi si gode la sua esplosione, due soluzioni per giugno

L’Inter di Inzaghi sta osservando, con molta attenzione, un giocatore che può rappresentare un vero e proprio tesoretto per il futuro

Dopo il successo con il Salisburgo, nella terza giornata del girone di Champions League, i nerazzurri si preparano per la delicata sfida di campionato contro la Roma. Un big match dalle emozioni forti considerando il ritorno, a San Siro, di Lukaku; sarà una partita complicata con i ragazzi di Inzaghi che proveranno a dare continuità di risultati e a sfruttare l’incrocio tra il Milan ed il Napoli.

Tra i giocatori protagonisti ci sarà, sicuramente, Lautaro Martinez; l’argentino è il leader offensivo di questa squadra e con le sue giocate può trascinare i compagni a risultati importanti. Il presente si chiama Lautaro, il futuro potrebbe essere rappresentato da Francesco Pio Esposito; il classe 2005 è un centravanti giovane, di qualità, con margini di crescita e la possibilità di essere il titolare nerazzurro dei prossimi anni.

L’Inter, come riportato da As, sta monitorando con molta attenzione un ragazzo che, con lo Spezia, ha realizzato due gol fino a questo momento e può rappresentare un valore aggiunto all’interno di una squadra che sta lottando per la salvezza. Il centravanti sta dimostrando di avere qualità decisamente importanti e, nel suo futuro, sembrano esserci due possibilità.

Calciomercato Inter, futuro Francesco Pio Esposito: due possibili scenari

Giocatore, come detto, con prospettive importanti e che nella primavera dell’Inter ha fatto benissimo realizzando sedici gol tra tutte le competizioni. La società nerazzurra sta osservando la sua crescita e, per il futuro, sembrano essere due le possibilità; la prima è quella di un ritorno in nerazzurro.

Francesco Pio Esposito, qualora dovesse continuare su questa strada e fare molto bene allo Spezia (come detto ha iniziato la stagione con due gol) potrebbe essere preso in considerazione da Inzaghi per il reparto offensivo del prossimo anno. Il classe 2005, per le sue caratteristica, sembra potersi adattare perfettamente al 3-5-2 nerazzurro; Esposito, infatti, può essere impiegato sia come prima punta ma anche come trequartista alle spalle del centravanti. Duttilità molto importante e che lo rende perfetto sia come vice Lautaro sia al fianco dell’argentino.

Abbiamo parlato, però, di due possibilità; la seconda sembra essere quella di venderlo; una soluzione che, considerando quanto bene sta facendo e le prospettive future, potrebbe portare una bella cifra nelle casse del club nerazzurro. Per capire quale strada prenderà la carriera di Francesco Pio Esposito non ci resta che attendere la fine della stagione quando l’Inter deciderà il da farsi su un giocatore di grande talento.