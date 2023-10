“Spogliatoio bollente”: acque agitate al Milan dopo il tracollo di Parigi

Il Milan ancora a secco di gol in Champions League per la quinta partita consecutiva: fanno discutere le schermaglie tra Pioli e Calabria

Il Milan crolla sotto la Tour Eiffel e colpi dell’extraterrestre Mbappe. Adesso si fa dura per il discorso qualificazione agli ottavi di Champions dopo il 3-0 senza appello rimediato nella tana del Paris Saint-Germain.

Seconda sconfitta consecutiva dopo il KO in campionato nella sfida scudetto contro la Juventus e non sono mancate le tensioni a fine partita tra Stefano Pioli e Davide Calabria, uno dei senatori della compagine rossonera. Il capitano non le ha mandate a dire alla squadra: “Tutti i giorni andiamo a farci il culo a Milanello per giocare queste partite, ora chi non ci crede più può restare a casa. Il problema è sia psicologico che tattico”. Qualche minuto dopo arriva la replica di Pioli a Calabria: “Davide ha sbagliato, nessuno lavora a Milanello con poca attenzione o poca. A fine partita può succedere di parlare in quel modo”. Acque agitate a Milanello come si evince dalle schermaglie dialettiche tra tecnico e difensore, con il ‘Diavolo’ che ha perso il terzo big match della stagione dopo il derby con l’Inter e la gara contro la Juve.

Milan, botta e risposta tra Pioli e Calabria: Napoli crocevia della stagione

Serve subito una reazione al Milan per allontanare le critiche e ritrovare serenità nella trasferta di domenica a Napoli, che può essere già un crocevia importante della stagione rossonera.

Pioli deve far fronte a qualche piccola insofferenza all’interno dello spogliatoio e l’obiettivo è quello di spegnere sul nascere possibili malumori e scollature nel gruppo milanista. Il Milan in Champions è ancora a secco di reti e non va in gol da ben cinque partite considerando i due Euroderby della scorsa stagione: un record negativo sicuramente su cui riflettere per Pioli e la squadra. Napoli può segnare la riscossa, a patto però di ritrovare unità di intenti e che gente come Leao torni presto a marcare la differenza. Intanto sui social tiene banco il botta e risposta tra Pioli e Calabria, che tanto sta facendo discutere dopo la netta sconfitta del Milan al ‘Parco dei Principi’ contro il PSG di Luis Enrique e Mbappe.

Le frasi alla ogni maledetta domenica non servono a niente a meno che tu non sia Al Pacino.#Calabria #Pioli #milan — Luca Pasquin (@luca_pasquin) October 26, 2023

Il contraddittorio delle dichiarazioni di Calabria e Pioli lasciano tanto a cui pensare.

Nulla di positivo — Luca Cohen (@lucacohen) October 25, 2023

Calabria più lucido del Mister. Spogliatoio bollente. La botta e risposta tra Pioli e Calabria è un brutto segnale. #PSGMilan — Fernando Gasperini (@ferngasp) October 25, 2023