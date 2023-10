Schuurs ko e mercato da rivedere: big di Premier avvisate

Big internazionali in apprensione per il difensore centrale del Torino dopo l’infortunio nel match contro l’Inter, sua vecchia inseguitrice sul mercato come la Juventus

Dispiacere enorme e un invito onnicomprensivo dell’affetto di staff, dirigenza e tifosi granata sono quanto resta da offrire dal Torino al cospetto di Perr Schuurs dopo il pesante crack subito nel corso della sfida di campionato contro l’Inter.

Il difensore centrale, tra i migliori della sua generazione e grande prospetto di caratura internazionale, ha infatti accusato un durissimo colpo che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco di San Siro in un bagno di lacrime. A seguire, il club ha potuto evidenziare grazie agli esami strumentali di rito svolti la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Ciò vuol dire soltanto una cosa: stagione pressoché finita. Una perdita importante anche per Ivan Juric, ora costretto a dover reinventare gli schemi tattici del reparto arretrato a sua disposizione da qui alla prossima finestra di mercato, durante la quale il club granata rappresentato da Urbano Cairo potrebbe dover ricorrere ai ripari per tamponare l’assenza di una pedina come Schuurs.

Schuurs tra Inter, Juventus e Premier League: 25 milioni (in calo) dopo l’infortunio

Intanto, a cambiare potrebbero essere anche gli incastri di mercato rivolti proprio nei confronti del centrale olandese ex Ajax.

Dapprima pallino di Giuseppe Marotta per la sua Inter in ricostruzione, poi puntellata egregiamente con l’acquisto di Benjamin Pavard in sostituzione di Milan Skriniar, Schuurs era finito anche in orbita Juventus. Ma le due big di Serie A non sarebbero le sole ad aver seguito le sue gesta fino a questo momento. Tanto che nel corso della passata sessione estiva, il suo nome era divenuto parte delle discussioni quotidiane dei club di Premier League. Un nome che, stando alle vecchie voci, avrebbe potuto lasciare facilmente il Torino per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

L’infortunio cambia inevitabilmente tali schemi e mischia le carte in tavola. Saltare una stagione all’età di ventitré anni è una tegola anche ai fini del prosieguo della carriera. Potrebbe infatti costringere alcune pretendenti a ritirare i propri osservatori e puntare su altri profili.

Presto a dirsi, in ogni caso. Perché anche il suo valore di mercato potrebbe subire una lieve involuzione e creare l’effetto opposto: ad un costo inferiore attirare ancor più acquirenti. Non un’eventualità da escludere, considerando che Schuurs ha dalla sua non soltanto la giovane età anagrafica ma anche delle qualità universalmente riconosciute. Il centrale farà ancora parlare di sé. E nell’attesa non può far altro che badare al proprio recupero psico-fisico.