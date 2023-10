Roma solida e Fiorentina show: brillano le italiane in Europa

Roma e Fiorentina consolidano la propria forza in Europa al netto di due prestazioni da rispettare, onore alla Viola per la goleada

Due italiane costellano la notte europea del giovedì, tra Europa e Conference League. Roma e Fiorentina puntano al miglior risultato possibile per blindare tre punti preziosissimi in classifica nei rispettivi gruppi di appartenenza e certamente non sciupano l’occasione.

I giallorossi partono fortissimo e spingono sull’acceleratore sin dai primi minuti, tanto che dopo nemmeno un giro di lancette è di Edoardo Bove lo squillo che porta in vantaggio la formazione di José Mourinho lontano dalla panchina per squalifica. Al 17′ la chiude Romelu Lukaku con una sassata imprendibile. Nonostante qualche pericolo generato dai cechi dello Slavia Praga anche nel secondo tempo, la formazione di casa gestisce il vantaggio e porta a casa una prestazione tutto sommato da non rimpiangere.

ROMA-SLAVIA PRAGA 2-0

1′ Bove, 17′ Lukaku

Non solo Roma, la Fiorentina è da show contro il Cukaricki

Per la Viola di Vincenzo Italiano è una serata da ricordare. Tre punti contro il Cukaricki e ben 6 reti all’attivo, a fronte di un gioco spumeggiante ed estremamente propositivo.

Dapprima la grande doppietta ad opera di Beltran nel giro di pochissimi minuti, entro i primi 10′ dall’avvio del match. Partecipano al festival del gol anche Ikoné al 29′ e Sottil su punizione al 65′. La chiudono infine Martinez Quarta al 73′ e Maxime Lopez all’83’.

FIORENTINA-CUKARICKI 6-0

6′ e 10′ Beltran, 29′ Ikoné; 65′ Sottil, 73′ Martinez Quarta, 83′ Maxime Lopez.