Psg-Milan, Luis Enrique vuole di più: “Fatti tanti errori. È il girone della morte”

Le dichiarazioni di Luis Enrique al termine del match del Parco dei Principi, vinto per 3 a 0 dal suo Psg contro il Milan

Luis Enrique è chiaramente contento della vittoria del suo Psg. I francesi si sono imposti, al Parco dei Principi, con un netto 3 a 0.

Il tecnico spagnolo, però, vuole di più dalla sua squadra, che non ha iniziato per nulla bene: “I primi 25 minuti ha giocato meglio il Milan – esordisce Enrique in conferenza stampa -. Abbiamo fatto tanti errori, ma dopo il gol di Mbappe siamo riusciti a finire in maniera migliore dei rossoneri. Nella ripresa, poi, abbiamo avuto più occasioni. Emery? Sono molto contento di lui, ha solamente 17 anni e può davvero essere un esempio per i ragazzini che iniziano a giocare a pallone”.

Psg-Milan, Luis Enrique: “Tutte possono qualificarsi”

Dopo tre partite, il Psg è dunque in testa al girone con sei punti, seguono Newcastle e Borussia Dortmund a quattro.

Fanalino di coda è, chiaramente, il Milan, con soli due punti, ma per Luis Enrique, anche la squadra di Pioli può ancora qualificarsi: “Io non ho dimenticato la sconfitta contro il Newcastle – prosegue lo spagnolo -. E’ il gruppo della morte, tutti possono ancora qualificarsi. Il Milan? Penso che tutte le squadre avranno la possibilità di passare il turno all’ultima giornata. Oggi il Diavolo è più in difficoltà di noi e a San Siro proveremo a essere più forti di loro. Vogliamo migliorare ancora, dobbiamo diventare una squadra che gioca alla stessa maniera sia in casa che in trasferta”.