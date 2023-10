Milan, aria di grande crisi: “Pioli sta prendendo tutti in giro”

Il Milan in crisi dopo la sconfitta contro il Psg in Champions League, critiche per Pioli e per tutta la squadra

Il Milan torna da Parigi con una sconfitta pesante nelle proporzioni e nel modo in cui è maturata. Un ko per 3-0 che lascia i rossoneri all’ultimo posto del girone di Champions League, con la strada della qualificazione agli ottavi che si è complicata e con tanti interrogativi da sciogliere sulle condizioni della squadra.

Hanno fatto discutere nel post gara le dichiarazioni di Pioli, che ha spiegato di aver visto, per larghi tratti, un buon Milan. Che però, nonostante abbia avuto le occasioni per rimettere in discussione il match, è sembrato inferiore al Psg e in questo momento davvero poco efficace, come testimoniato dalle ultime prestazioni nel complesso. L’allenatore finisce nel mirino e non è l’unico.

Milan, Pioli nel mirino e non solo: “Leao fa solo il fenomeno”

Polemica sul tecnico milanista ma anche su elementi della rosa che non stanno entusiasmando, tutt’altro, a cominciare da Leao.

Il quadro delineato da Furio Focolari, opinionista di ‘Radio Radio’, non è incoraggiante. “Se non cambia qualcosa in questo momento la vedo male per il Milan – ha affermato – Ci sta perdere in casa del Psg, non ci sta il modo in cui lo hai fatto. Quando Pioli dice che a lungo il Milan ha giocato meglio, sta prendendo tutti in giro, ma stiamo scherzando? L’avvio di stagione aveva illuso tutti. Siamo così sicuri che i giocatori acquistati dal Milan in estate siano così forti? A volte fanno bene, a volte fanno male. E Leao per me continua a essere uno che ogni tanto fa il fenomeno, ma poi non ti da’ nulla. E’ una squadra che ha preso cinque pappine nel derby, altre gare le ha vinte non sapendo nemmeno come. Secondo me è una squadra in crisi”.