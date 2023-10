L’effetto Maldini ancora si sente: rimpianto da 100 milioni per il Milan

Nella serata di ieri, il Milan di Stefano Pioli è crollato sotto i colpi del PSG di Luis Enrique. Fra i marcatori spicca anche il nome di Randal Kolo Muani, centravanti francese

Bruttissimo momento per il Milan di Stefano Pioli dopo il rientro dalla sosta per le nazionali. I rossoneri, che erano arrivati alla pausa con la vittoria rocambolesca in casa del Genoa valsa anche il primo posto nella classifica del campionato italiano di Serie A, hanno dilapidato il vantaggio accumulato nei confronti dell’Inter con la sconfitta interna contro la Juventus, bissata poi dal tonfo in Champions League di ieri sera contro il PSG di Luis Enrique. L’uragano Mbappe si è infatti abbattuto sul Diavolo.

Il fenomeno transalpino è stato senza dubbio il migliore in campo insieme ad un altro attaccante francese che, in qualche finestra di calciomercato fa, era stato vicino ad approdare a parametro zero proprio al Milan allora di Paolo Maldini e Ricky Massara: stiamo parlando di Randal Kolo Muani. Il centravanti del PSG, che ha realizzato la rete del parziale 2-0, sta facendo molto bene con la maglia della società parigina e poteva essere un giocatore proprio della squadra rossonera. Un grosso rimpianto per il Milan che diventa addirittura doloroso vista la rete realizzata dall’ex Eintracht Francoforte nella serata di ieri.

Maldini e quel mancato affondo: che rimpianto Kolo Muani

Era l’estate del 2022 quando Kolo Muani, svincolato dal Nantes, si trasferì in Germania a Francoforte. Un vero e proprio affare per i tedeschi che, nell’ultima estate, hanno venduto il francese al PSG per ben 95 milioni di euro, una cifra davvero astronomica. Eppure Kolo Muani poteva essere del Milan, ma secondo alcune indiscrezioni, Maldini e Massara non avrebbero voluto affondare per puntare con più insistenza su un giocatore che poi si è rivelato un vero e proprio flop, nonostante fosse a parametro zero: parliamo di Divock Origi, attaccante belga ex Liverpool.

Da mangiarsi le mani. E oggi, con una nuova dirigenza, l”effetto Maldini‘ sembra sentirsi ancora e qualche tifoso non ha dimenticato il mancato approdo a Milano di Kolo Muani, un uomo da (quasi) 100 milioni di euro.