Intrigo a centrocampo: ecco perché Frattesi ‘fa male’ a Barella

L’inizio di stagione di Nicolò Barella non è stato certamente esaltante finora, ‘colpa’ anche dell’arrivo di Frattesi? Andiamo a vedere tutti i dettagli in casa Inter di Simone Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi ha iniziato alla grande la stagione. I nerazzurri, dopo il ritorno dalla sosta, sono ripartiti alla grande con due vittorie in altrettante partite prima nel campionato italiano di Serie A poi in Champions League.

Sabato pomeriggio a Torino, la Beneamata ha battuto i granata per 3-0, mentre martedì sera, a San Siro, l’Inter ha regolato il Red Bull Salisburgo per 2-1. Due trionfi pesantissimi che, però, non hanno avuto il marchio di Nicolò Barella. Il centrocampista sardo, ormai bandiera dell’Inter, non è partito benissimo in questa stagione fra eccessivi nervosismi e qualche prestazione non proprio buona, anche nelle ultime due partite disputate. E se fosse in qualche modo ‘colpa’ dell’arrivo a Milano di Davide Frattesi? Il giocatore romano, arrivato nell’ultima estate di calciomercato, partito titolare contro il Salisburgo ha caratteristiche molto simili all’ex giocatore del Cagliari che, in questo continuo ricambio e turnover operato da Simone Inzaghi, sembra avere qualche difficoltà a livello di rendimento. Andiamo ad analizzare la situazione ancor di più nel dettaglio.

Ecco perché Davide Frattesi potrebbe ‘far male’ a Barella

In molti, nei mesi scorsi, con l’arrivo di Frattesi hanno paventato l’ipotesi di un addio all’Inter al termine di questa stagione di Nicolò Barella. Non per una questione di sovrapposizioni tecnico-tattiche, ma per un discorso economico. Il giocatore nerazzurro è infatti uno degli elementi della rosa nerazzurra di maggior valore e, in presenza di un calciatore molto simile come Frattesi, potrebbe anche essere ‘sacrificato’ sull’altare del bilancio, visti anche i problemi di Suning. Oltre questo discorso potrebbe esserci una questione tecnica.

La presenza di un Frattesi all’interno della rosa dell’Inter dà più possibilità di scelta a Simone Inzaghi anche nel caso in cui Barella dovesse non poter rendere al meglio, aprendo quindi allo scenario di un posto poi non così certo per l’ex giocatore del Cagliari che, comunque, in questa partenza di stagione, è stato una colonna dell’undici titolare della Beneamata.