Georgina Rodriguez, lato B da top player: pantalone troppo aderente

Georgina Rodriguez manda fuori di testa gli ammiratori con una posa da urlo: i jeans attillati esaltano un lato B stratosferico

Un fuoriclasse in campo e nella vita come Cristiano Ronaldo non poteva che accompagnarsi, fuori dal campo, con altrettanta fuoriclasse come Georgina Rodriguez. L’attaccante portoghese e la modella e influencer spagnola rappresentano una delle coppie più glam in assoluto dell’intero showbusiness e soprattutto la presenza di lei, sui social, si avverte forte e chiara.

La 29enne è una delle bellezze più amate al mondo, da numerosissimi fan. Siamo oltre i 52 milioni di followers su Instagram, eleganza e sensualità planetarie che conquistano sempre al primo sguardo. Un nome diventato una leggenda almeno quanto quello di CR7, se è vero che Georgina ha dato il proprio nome e il proprio volto a una serie documentario su Netflix, tra i tanti riconoscimenti già ottenuti nella sua vita e nella sua carriera da personaggio del mondo della moda e dello spettacolo. E i boati di ammirazione e meraviglia, quando c’è lei in scena, sono sempre distintamente percepibili.

Georgina Rodriguez, curve da infarto: lady Ronaldo migliore in campo senza discussioni, che posteriore

Negli ultimi scatti sui social, Georgina decide di dare spettacolo a modo suo ‘in campo’. Eccola infatti allo stadio per seguire le gesta dell’Al Nassr di Ronaldo, esultando per la vittoria della squadra dell’attaccante.

L’attenzione viene attirata, inevitabilmente, dal look stratosferico di Georgina, che al di sotto della maglietta dell’Al Nassr sfoggia jeans attillatissimi con stivaloni neri, slanciando vertiginosamente le sue gambe e soprattutto mettendo in mostra un lato B da favola. Una visione ipnotica che non può che attirare like a ripetizione e commenti entusiasti da tutto il globo. Un capolavoro assoluto che seduce al primo sguardo, provocante come non mai.